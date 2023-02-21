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Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды
Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды
В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T10:54
2023-02-21T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Симферополе по адресу ул.Ларионова, 36, с 10 до 14 часов осуществляется технологический сброс воды.В Керчи с 10 до 14 часов не будет воды по ул.Блюхера и на Индустриальном шоссе (частично).22 февраля до 17.00 часов не будет воды в с.Партизаны Симферопольского района, а также в с.Докучаево и Новосельцы в Красногвардейском районе. В пгт. Красногвардейское водоснабжение частично будет ограничено по ул.Киевской и Крупской.Подвоз питьевой воды организуют силами филиалов предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала – власти Ученый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиями Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды

"Вода Крыма": более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ

10:54 21.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
В Симферополе с 22.00 21 февраля до 06.00 22 февраля воды не будет по пер.Пирогова, ул. Пирогова, Гончарова, Хохлова, Дацуна, Голубца, Ген. Родионова, Рухадзе, Тюленина, Шевцовой, Громовой, Симферопольской, Кошевого, Космодемьянской, Матросова, Беспалова ( частично), Ломоносова (частично), Первомайской, Кудряшова, а также на прилегающих улицах и переулках.
В Симферополе по адресу ул.Ларионова, 36, с 10 до 14 часов осуществляется технологический сброс воды.
В Керчи с 10 до 14 часов не будет воды по ул.Блюхера и на Индустриальном шоссе (частично).
22 февраля до 17.00 часов не будет воды в с.Партизаны Симферопольского района, а также в с.Докучаево и Новосельцы в Красногвардейском районе. В пгт. Красногвардейское водоснабжение частично будет ограничено по ул.Киевской и Крупской.
Подвоз питьевой воды организуют силами филиалов предприятия.
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