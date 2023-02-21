https://crimea.ria.ru/20230221/bolee-20-ulits-simferopolya-vremenno-ostanutsya-bez-vody-1127115593.html
Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды
Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды
В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T10:54
2023-02-21T10:54
2023-02-21T10:54
вода в крыму
вода крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123077265_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_f949f7e3dc0918211e6f178be85f85c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Симферополе по адресу ул.Ларионова, 36, с 10 до 14 часов осуществляется технологический сброс воды.В Керчи с 10 до 14 часов не будет воды по ул.Блюхера и на Индустриальном шоссе (частично).22 февраля до 17.00 часов не будет воды в с.Партизаны Симферопольского района, а также в с.Докучаево и Новосельцы в Красногвардейском районе. В пгт. Красногвардейское водоснабжение частично будет ограничено по ул.Киевской и Крупской.Подвоз питьевой воды организуют силами филиалов предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала – власти Ученый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиями Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123077265_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4c2a4b51953753266625cc849ff5ff40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, симферополь
Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды
"Вода Крыма": более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
В Симферополе с 22.00 21 февраля до 06.00 22 февраля воды не будет по пер.Пирогова, ул. Пирогова, Гончарова, Хохлова, Дацуна, Голубца, Ген. Родионова, Рухадзе, Тюленина, Шевцовой, Громовой, Симферопольской, Кошевого, Космодемьянской, Матросова, Беспалова ( частично), Ломоносова (частично), Первомайской, Кудряшова, а также на прилегающих улицах и переулках.
В Симферополе по адресу ул.Ларионова, 36, с 10 до 14 часов осуществляется технологический сброс воды.
В Керчи с 10 до 14 часов не будет воды по ул.Блюхера и на Индустриальном шоссе (частично).
22 февраля до 17.00 часов не будет воды в с.Партизаны Симферопольского района, а также в с.Докучаево и Новосельцы в Красногвардейском районе. В пгт. Красногвардейское водоснабжение частично будет ограничено по ул.Киевской и Крупской.
Подвоз питьевой воды организуют силами филиалов предприятия.
Читайте также на РИА Новости Крым: