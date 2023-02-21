https://crimea.ria.ru/20230221/bolee-20-ulits-simferopolya-vremenno-ostanutsya-bez-vody-1127115593.html

Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды

Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды

В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T10:54

2023-02-21T10:54

2023-02-21T10:54

вода в крыму

вода крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

крым

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123077265_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_f949f7e3dc0918211e6f178be85f85c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В ночь на среду более 20 улиц Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Симферополе по адресу ул.Ларионова, 36, с 10 до 14 часов осуществляется технологический сброс воды.В Керчи с 10 до 14 часов не будет воды по ул.Блюхера и на Индустриальном шоссе (частично).22 февраля до 17.00 часов не будет воды в с.Партизаны Симферопольского района, а также в с.Докучаево и Новосельцы в Красногвардейском районе. В пгт. Красногвардейское водоснабжение частично будет ограничено по ул.Киевской и Крупской.Подвоз питьевой воды организуют силами филиалов предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала – власти Ученый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиями Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, симферополь