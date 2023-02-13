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Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
Более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T12:06
2023-02-13T12:06
2023-02-13T12:06
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вода крыма
симферополь
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жкх
жкх крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма"."Так, ориентировочно до 20 часов ограничена водоподача по улицам Кечкеметская (частично), Садовая, Репина, Смольная, Вилар, Дорожная, М. Подпольщиков, Киевская, 82-98, Гагарина, Гайдара, Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки в Симферополе. В Симферопольском районе до 13 часов в с.Чистенькое - ул. Ленина, Маяковского, Садовая, Молодежная, Гагарина, Железнодорожная, 45 лет Победы, а также прилегающие улицы и переулки", - говорится в сообщении.В Симферополе питьевую вода будут подвозить с 11.30 до 15.00 по ул.Мичурина, 12, и Гагарина, 31, а также с 15.30 до 18.00 по ул. М.Подпольщиков, 8.В Джанкое частично нет воды по ул.Восточной и Нестерова. В с.Клепинино отключено водоснабжение на улицах Придорожная, Трудовая, Клепининская, Перекопская, Зеленая, Батова. Также вода частично отсутствует в с.Кипарисное и Н.Запрудное.Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить Пригород Симферополя на сутки останется без воды
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, вода крыма, симферополь, джанкойский район, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
Вода Крыма: более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма".
"Так, ориентировочно до 20 часов ограничена водоподача по улицам Кечкеметская (частично), Садовая, Репина, Смольная, Вилар, Дорожная, М. Подпольщиков, Киевская, 82-98, Гагарина, Гайдара, Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки в Симферополе. В Симферопольском районе до 13 часов в с.Чистенькое - ул. Ленина, Маяковского, Садовая, Молодежная, Гагарина, Железнодорожная, 45 лет Победы, а также прилегающие улицы и переулки", - говорится в сообщении.
В Симферополе питьевую вода будут подвозить с 11.30 до 15.00 по ул.Мичурина, 12, и Гагарина, 31, а также с 15.30 до 18.00 по ул. М.Подпольщиков, 8.
В Джанкое частично нет воды по ул.Восточной и Нестерова. В с.Клепинино отключено водоснабжение на улицах Придорожная, Трудовая, Клепининская, Перекопская, Зеленая, Батова. Также вода частично отсутствует в с.Кипарисное и Н.Запрудное.
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