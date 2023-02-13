Рейтинг@Mail.ru
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230213/avariya-ostavila-bez-vody-bolee-10-ulits-simferopolya-1126945942.html
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
Более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T12:06
2023-02-13T12:06
вода в крыму
вода крыма
симферополь
джанкойский район
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076744_0:44:1618:954_1920x0_80_0_0_77cf067f6da50f605fb487b4e46bcd21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма"."Так, ориентировочно до 20 часов ограничена водоподача по улицам Кечкеметская (частично), Садовая, Репина, Смольная, Вилар, Дорожная, М. Подпольщиков, Киевская, 82-98, Гагарина, Гайдара, Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки в Симферополе. В Симферопольском районе до 13 часов в с.Чистенькое - ул. Ленина, Маяковского, Садовая, Молодежная, Гагарина, Железнодорожная, 45 лет Победы, а также прилегающие улицы и переулки", - говорится в сообщении.В Симферополе питьевую вода будут подвозить с 11.30 до 15.00 по ул.Мичурина, 12, и Гагарина, 31, а также с 15.30 до 18.00 по ул. М.Подпольщиков, 8.В Джанкое частично нет воды по ул.Восточной и Нестерова. В с.Клепинино отключено водоснабжение на улицах Придорожная, Трудовая, Клепининская, Перекопская, Зеленая, Батова. Также вода частично отсутствует в с.Кипарисное и Н.Запрудное.Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить Пригород Симферополя на сутки останется без воды
симферополь
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076744_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_97bcb7188af9ba505bd93ccd8555771d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, вода крыма, симферополь, джанкойский район, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя

Вода Крыма: более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии

12:06 13.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Более 10 улиц Симферополя остались без воды из-за аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма".
"Так, ориентировочно до 20 часов ограничена водоподача по улицам Кечкеметская (частично), Садовая, Репина, Смольная, Вилар, Дорожная, М. Подпольщиков, Киевская, 82-98, Гагарина, Гайдара, Мичурина, а также прилегающие улицы и переулки в Симферополе. В Симферопольском районе до 13 часов в с.Чистенькое - ул. Ленина, Маяковского, Садовая, Молодежная, Гагарина, Железнодорожная, 45 лет Победы, а также прилегающие улицы и переулки", - говорится в сообщении.
В Симферополе питьевую вода будут подвозить с 11.30 до 15.00 по ул.Мичурина, 12, и Гагарина, 31, а также с 15.30 до 18.00 по ул. М.Подпольщиков, 8.
В Джанкое частично нет воды по ул.Восточной и Нестерова. В с.Клепинино отключено водоснабжение на улицах Придорожная, Трудовая, Клепининская, Перекопская, Зеленая, Батова. Также вода частично отсутствует в с.Кипарисное и Н.Запрудное.
Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Пригород Симферополя на сутки останется без воды
 
Вода в КрымуВода КрымаСимферопольДжанкойский районЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:31Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
14:44Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
14:41Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
14:16База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
14:02ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области
13:27Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человек
13:19Могилу участника спецоперации сожгли на кладбище в Евпатории
13:14В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека
13:08В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России
12:59Стратегия ожидания: почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма
12:46Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"
12:21В Крым идут снегопады и метели
12:06Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
11:49Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
11:35Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
11:25США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
11:14Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:47Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил
10:35Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя
Лента новостейМолния