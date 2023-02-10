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Авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя

Авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя

Более 50 улиц Симферополя остались без воды из-за двух аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в администрации крымской... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T15:47

2023-02-10T15:47

2023-02-10T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Более 50 улиц Симферополя остались без воды из-за двух аварий, специалисты занимаются ликвидацией последствий. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Так, из-за повреждения на сетях холодного водоснабжения ограничена водоподача по адресам: проспект Победы (частично), улицы Карьерная (и одноименный переулок), Зуйская, Пригородная, Виноградная, Скалистая и Скалистый проезд, Острякова, Симеизская, Глинки (частично), Бородина, Луговая (частично), Левобережная, Малореченская, Дачная, Буденного, а также переулки Ливенский, Песчаный, Алмазный и прилегающие к ним улицы и переулки.Специалисты рассчитывают завершить работы к 20:00. До этого времени организуют подвоз воды.Вторая авария оставила без водоснабжения еще около 30 улиц. Ориентировочно до 23:00 будут отключены: Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Смежный переулок, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, 51-й Армии, Чапаева, Щорса, Ладыгина, Бетховена, Фурманова, Суходольная, Стахановцев, Федько, Рубцова, Левкина, Партизанская, Вольный переулок, Смирнова, Крупской, Воровского (частично), Неапольская, Археологическая, Батаева и соседние с ними улицы.Информация о подвозе питьевой воды для жителей этих улиц будет размещена дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийСколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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