https://crimea.ria.ru/20230131/prigorod-simferopolya-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1126678184.html

Пригород Симферополя на сутки останется без воды

Пригород Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Пригород Симферополя на сутки останется без воды

Восемь населенных пунктов в пригороде Симферополя и более десяти городских улиц на полтора дня останутся без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T09:38

2023-01-31T09:38

2023-01-31T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов в пригороде Симферополя и более десяти городских улиц на полтора дня останутся без воды из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."По информации предприятия "Вода Крыма, во вторник с 22:00 и до 06:00 2 февраля в связи с ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.В зону отключения попадают Молодежное, Комсомольское, Грэсовский, Битумное, Мирное, Укромное, Совхозное и ЖК "Грэсовский". Кроме того, не будет воды в этот период на симферопольских улицах Киевская (от площади Московской до ТЦ "Южная галерея"), Никанорова, Ростовская, Гагарина, Железнодорожная, Лизы Чайкиной, Смольная, Камская, Кечкеметская (частично), Молодых Подпольщиков, Дорожная, Вишневая, Шалфейная, переулке Стрелковый и прилегающих к ним улицах и переулках.Будет организован подвоз питьевой воды. График предприятие "Вода Крыма" обещает разместить дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги годаОпасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромовВ Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб

https://crimea.ria.ru/20230127/v-rospotrebnadzore-otsenili-kachestvo-vody-v-sevastopole-posle-zhalob--1126614856.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, симферопольский район, общество, жкх, вода в крыму, новости крыма