https://crimea.ria.ru/20230129/opasnaya-pogoda-v-krymu-vozmozhny-podtopleniya-i-ostanovka-paromov-1126654367.html
Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
В понедельник в Крыму ожидается мокрый снег, туман и гололедица на дорогах. Из-за колебаний уровня рек вероятны подтопления, а сильный ветер может приостановить РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T17:07
2023-01-29T17:07
2023-01-29T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается мокрый снег, туман и гололедица на дорогах. Из-за колебаний уровня рек вероятны подтопления, а сильный ветер может приостановить работу Керченской паромной переправы. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Крыму. Прогноз для КрымаПо данным спасателей, 30 января в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, гололедица, местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на южном побережье до +6, днем +1...6, в горах до 5 градусов мороза.В Симферополе также вероятны осадки в виде мокрого снега, утренний туман, гололед и гололедица. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1...3 градусов.Переправа и дорогиПо данным МЧС, 30 января существует большая вероятность нарушений в работе паромной переправы, поскольку в Керченском проливе ожидается туман и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду.Кроме того, высоки риски происшествий с маломерными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Также из-за гололедицы вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики, а из-за ветра - опасность возникновения пожаров на дачных участках, падения деревьев, рекламных щитов.Вероятны подтопленияНа отдельных реках Крыма ожидается незначительное колебание уровней воды. В этой связи спасатели предупреждают о возможных подтоплениях не имеющих естественного стока пониженных участков местности, прибрежных территорий и дорог. Кроме того, не исключается подмыв мостовых опор и опор ЛЭП, нарушения работы ливневых систем.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафикНа Крым надвигается черноморская депрессияКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крымская погода, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, общество, безопасность
Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается мокрый снег, туман и гололедица на дорогах. Из-за колебаний уровня рек вероятны подтопления, а сильный ветер может приостановить работу Керченской паромной переправы. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Крыму.
Прогноз для Крыма
По данным спасателей, 30 января в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, гололедица, местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на южном побережье до +6, днем +1...6, в горах до 5 градусов мороза.
В Симферополе также вероятны осадки в виде мокрого снега, утренний туман, гололед и гололедица. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1...3 градусов.
Переправа и дороги
По данным МЧС, 30 января существует большая вероятность нарушений в работе паромной переправы, поскольку в Керченском проливе ожидается туман и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду.
Кроме того, высоки риски происшествий с маломерными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Также из-за гололедицы вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики, а из-за ветра - опасность возникновения пожаров на дачных участках, падения деревьев, рекламных щитов.
Вероятны подтопления
На отдельных реках Крыма ожидается незначительное колебание уровней воды. В этой связи спасатели предупреждают о возможных подтоплениях не имеющих естественного стока пониженных участков местности, прибрежных территорий и дорог. Кроме того, не исключается подмыв мостовых опор и опор ЛЭП, нарушения работы ливневых систем.
Также прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма. Такую вероятность связывают с возможными локальными оползнями и обвалами.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение
. Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.
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