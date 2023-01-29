https://crimea.ria.ru/20230129/opasnaya-pogoda-v-krymu-vozmozhny-podtopleniya-i-ostanovka-paromov-1126654367.html

Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов

Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов

В понедельник в Крыму ожидается мокрый снег, туман и гололедица на дорогах. Из-за колебаний уровня рек вероятны подтопления, а сильный ветер может приостановить РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T17:07

2023-01-29T17:07

2023-01-29T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается мокрый снег, туман и гололедица на дорогах. Из-за колебаний уровня рек вероятны подтопления, а сильный ветер может приостановить работу Керченской паромной переправы. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Крыму. Прогноз для КрымаПо данным спасателей, 30 января в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, гололедица, местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на южном побережье до +6, днем +1...6, в горах до 5 градусов мороза.В Симферополе также вероятны осадки в виде мокрого снега, утренний туман, гололед и гололедица. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1...3 градусов.Переправа и дорогиПо данным МЧС, 30 января существует большая вероятность нарушений в работе паромной переправы, поскольку в Керченском проливе ожидается туман и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду.Кроме того, высоки риски происшествий с маломерными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Также из-за гололедицы вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики, а из-за ветра - опасность возникновения пожаров на дачных участках, падения деревьев, рекламных щитов.Вероятны подтопленияНа отдельных реках Крыма ожидается незначительное колебание уровней воды. В этой связи спасатели предупреждают о возможных подтоплениях не имеющих естественного стока пониженных участков местности, прибрежных территорий и дорог. Кроме того, не исключается подмыв мостовых опор и опор ЛЭП, нарушения работы ливневых систем.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафикНа Крым надвигается черноморская депрессияКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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