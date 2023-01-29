https://crimea.ria.ru/20230129/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-29-yanvarya---pogoda-i-trafik-1126649730.html
Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафик
Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафик - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафик
Керченская переправа работает в штатом режиме, ухудшения погоды не прогнозируют. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T12:40
2023-01-29T12:40
2023-01-29T12:44
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатом режиме, ухудшения погоды не прогнозируют. Об этом сообщает Минтранс России.По данным профильного ведомства, сейчас по проливу нет действующих штормовых предупреждений.С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезено в общей сложности 74 369 пассажиров, 56 371 единица автотранспорта и 6 218 железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили 1816 оборотных рейсов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.Ранее в воскресенье Минтранс анонсировал ограничение движения по Крымскому мосту с полуночи 30 января на 12 часов. Для грузовиков существует сухопутный маршрут на крымский полуостров, который пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, транспорт, керчь, кубань, керченский пролив
Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафик
Минтранс: Керченская паромная переправа работает штатно
12:40 29.01.2023 (обновлено: 12:44 29.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатом режиме, ухудшения погоды не прогнозируют. Об этом сообщает Минтранс России.
По данным профильного ведомства, сейчас по проливу нет действующих штормовых предупреждений.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 января ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, днем небольшой дождь, утром временами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 30-80 см, температура воздуха +3…5, температура воды в море +2…3 градуса", – говорится в сообщении.
С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезено в общей сложности 74 369 пассажиров, 56 371 единица автотранспорта и 6 218 железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили 1816 оборотных рейсов.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России.
Ранее в воскресенье Минтранс анонсировал ограничение движения по Крымскому мосту
с полуночи 30 января на 12 часов. Для грузовиков существует сухопутный маршрут на крымский полуостров, который пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжают сотни грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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