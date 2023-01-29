https://crimea.ria.ru/20230129/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov---mintrans-1126648257.html

Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс

Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничат с полуночи 30 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T10:42

2023-01-29T10:42

2023-01-29T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничат с полуночи 30 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят планировать поездки с учетом анонсированных ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт Крымского мостаВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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