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Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс
Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничат с полуночи 30 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T10:42
2023-01-29T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничат с полуночи 30 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят планировать поездки с учетом анонсированных ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт Крымского мостаВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
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Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс

Минтранс России: Крымский мост закроют на 12 часов с полуночи 30 января

10:42 29.01.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту завершили надвижку всех пролетных строений
На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетных строений
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничат с полуночи 30 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31 января на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сказано в сообщении.
Водителей просят планировать поездки с учетом анонсированных ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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