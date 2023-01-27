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На Крым надвигается трехдневный шторм со снегом
На Крым надвигается трехдневный шторм со снегом - РИА Новости Крым, 27.01.2023
На Крым надвигается трехдневный шторм со снегом
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие три дня из-за обильных осадков и усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T15:14
2023-01-27T15:14
2023-01-27T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие три дня из-за обильных осадков и усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Что рекомендует МЧС в период непогодыСпасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.Погоды в Крыму на 28, 29 и 30 январяВ субботу на полуострове облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь и ветер до 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +3...+8 градусов.В воскресенье местами дождь со снегом. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+5 градусов.30 января в ночные часы -1…-6, днем – до +1…+6. В течение дня дождь со снегом и ветер до 14 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницуТуман остановил паромы через Керченский проливКрымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
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На Крым надвигается трехдневный шторм со снегом
МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за дождей и снега
15:14 27.01.2023 (обновлено: 15:17 27.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие три дня из-за обильных осадков и усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"28, 29 и 30 января в Крыму ожидаются дожди, 29 и 30 января переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололедица. 28 и 29 января усиление восточного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Что рекомендует МЧС в период непогоды
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.
Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - отметили в спасательном ведомстве.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.
Погоды в Крыму на 28, 29 и 30 января
В субботу на полуострове облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь и ветер до 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +3...+8 градусов.
В воскресенье местами дождь со снегом. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+5 градусов.
30 января в ночные часы -1…-6, днем – до +1…+6. В течение дня дождь со снегом и ветер до 14 м/с.
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