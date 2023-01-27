https://crimea.ria.ru/20230127/vetreno-i-skolzko--prognoz-pogody-dlya-kryma-na-pyatnitsu-1126604127.html

Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу

Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу

В пятницу в Крыму без существенных осадков, днем порывы ветра до 20 м/с, ночью и утром туман и гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.01.2023

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2023-01-27T00:01

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крымская погода

симферополь

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ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, днем порывы ветра до 20 м/с, ночью и утром туман и гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +7...9.В Севастополе также сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +10…12.В Ялте и Алуште тело и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3…5, днем воздух прогреется до +10…12.В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью температура воздуха опустится до -1…+1, днем потеплеет - +6…8.В Евпатории переменная облачность, ночью около 0 градусов, днем без осадков и до +6.

https://crimea.ria.ru/20230122/zima-otmenyaetsya-prognoz-pogody-na-yanvar-i-fevral-v-krymu-1126495069.html

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евпатория

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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