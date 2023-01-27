https://crimea.ria.ru/20230127/vetreno-i-skolzko--prognoz-pogody-dlya-kryma-na-pyatnitsu-1126604127.html
Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу
Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу
В пятницу в Крыму без существенных осадков, днем порывы ветра до 20 м/с, ночью и утром туман и гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T00:01
2023-01-27T00:01
2023-01-27T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, днем порывы ветра до 20 м/с, ночью и утром туман и гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +7...9.В Севастополе также сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +10…12.В Ялте и Алуште тело и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3…5, днем воздух прогреется до +10…12.В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью температура воздуха опустится до -1…+1, днем потеплеет - +6…8.В Евпатории переменная облачность, ночью около 0 градусов, днем без осадков и до +6.
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Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу
В Крыму в пятницу ожидается туман, гололед и порывы ветра до 20 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, днем порывы ветра до 20 м/с, ночью и утром туман и гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, днем +4…9, на южном побережье до +12", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +7...9.
В Севастополе также сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +10…12.
В Ялте и Алуште тело и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3…5, днем воздух прогреется до +10…12.
В Судаке и Феодосии на несколько градусов холоднее. Ночью температура воздуха опустится до -1…+1, днем потеплеет - +6…8.
В Евпатории переменная облачность, ночью около 0 градусов, днем без осадков и до +6.