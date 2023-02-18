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Ученый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиями

Ученый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиями - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Ученый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиями

Контролировать качество питьевой воды, используя лягушек, рыб или раков, – абсолютно реальный проект. В этом уверена доктор биологических наук России и Украины, РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T19:48

2023-02-18T19:48

2023-02-18T19:55

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Контролировать качество питьевой воды, используя лягушек, рыб или раков, – абсолютно реальный проект. В этом уверена доктор биологических наук России и Украины, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории инновационного морского приборостроения Морского гидрофизического института (МГИ) Ирина Руднева. Ранее в эфире на радио "Спутник в Крыму" эксперт-водник Анатолий Копачевский заявил, что вода в кранах потребителей в Крыму, несмотря на соблюдение всех СанПиНов, вполне может содержать токсиканты, в том числе еще неизвестные науке. И высказал мнение, что биотестирование можно проводить с помощью уже изученных экосистем, например, рыб, рачков или лягушек. Ноу-хау с советским бэкграундомВ разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым Копачевский отметил, что наработки для проведения подобных исследований существовали еще во времена Советского Союза. Такие биологические системы системы, хоть и не массово, но создавались на постсоветском пространстве. "В свое время был Институт коллоидной химии и химии воды в Киеве, там проводились исследования. В проточной воде, на участке между водохранилищем и очистными сооружениями, находились маркерные организмы. По клеткам крови мальков рыб или по состоянию энцефалограммы лягушек или раков оценивалось качество воды, поступавшей на очистку", – пояснил Копачевский. Он подчеркнул, что важно проверять воду непосредственно в источнике водоснабжения или в том месте, где производится забор, чтобы успеть среагировать и добавить нужные средства для уничтожения токсикантов на очистных сооружениях. В противном случае их присутствие "можно только констатировать". "Если мы обнаружим в потоке перед самой сетью какое-то токсичное вещество, то "поздно пить "Боржоми": объем воды огромен. Только Севастополь в сутки, по моим подсчетам, потребляет около 120 – 160 тысяч кубометров в зависимости от того, зима это или лето", – заметил эксперт.Мировой биологический трендПо словам Ирины Рудневой, сегодня использование морских и пресноводных живых организмов, чаще мидий, в качестве биодатчиков оценки качества воды – мировой тренд, и "такие биотехнические системы уже строят"."В Питере такая система работает – применяется в масштабах "Водоканала". До того, как вода поступает в водопроводные сети, она проходит тестирование. Пресноводные раки сидят в специальных аквариумах, и, если они себя ведут нормально, не беспокоятся, то все хорошо. Так что это хорошая идея и вообще правильная постановка вопроса. Потому что живые организмы более чувствительны, чем любые приборы, которыми мы сейчас располагаем", – сказала Руднева. Мидии – помощницы человекаПо ее словам, подобная система разработана и севастопольскими учеными из МГИ совместно с коллегами из Института природно-технических систем (ИПТС). Она успешно действует на океанографической платформе института в Кацивели и в районе Чернореченского водохранилища."Установка позволяет с помощью мидий определять качество воды. Как только идет какая-то нехорошая вода – они сразу смыкают створки, данные передаются на компьютер", – рассказала Руднева.Пока это точечное использование, однако в будущем создать такую систему для применения при водоснабжении всего полуострова и реально, и необходимо, считает эксперт. "Мы в этом плане продолжим работать, искать индикаторные организмы. Вполне реально все", – сказала Руднева.Новые вызовы для крымских ученыхПо словам эксперта, сейчас в воде появились новые токсиканты. Это компоненты медицинских препаратов, средств для кожи и личной гигиены (дезодоранты, кремы для загара и пр.), которые "не ловятся очистными сооружениями". Она добавила, что систем по очистке воды от новых загрязнителей, в том числе выделяющихся из пластика на солнце, пока нет в мире: они только разрабатываются. И это – новые задачи на перспективу для крымского научного сообщества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалобЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКогда начнут строить новую станцию водоочистки в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230215/stoki---v-more-feodosiya-poluchila-novye-ochistnye-sooruzheniya-1127001383.html

https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

вода в крыму, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, общество, крым, мнения