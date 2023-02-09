https://crimea.ria.ru/20230209/kogda-nachnut-stroit-novuyu-stantsiyu-vodoochistki-v-krymu-1126878409.html

Когда начнут строить новую станцию водоочистки в Крыму

Когда начнут строить новую станцию водоочистки в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Когда начнут строить новую станцию водоочистки в Крыму

На сегодняшний день в Крыму доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, не превышает 78%. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T14:56

2023-02-09T14:56

2023-02-09T14:56

вода в крыму

новости крыма

крым

жкх

жкх крыма и севастополя

вода крыма

светлана маслова

качество воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/08/1117770815_0:338:2936:1990_1920x0_80_0_0_964f62642633db14de55d8d6c97a549a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в Крыму доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, не превышает 78%. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров республики Светлана Маслова.Согласно расчетам, после того, как будут построены ранее запланированные крупные и современные объекты водоподготовки (в Красноперекопске, а также Евпатории и поселке Первомайское), этот показатель увеличится до 87%, отметила она.По словам Масловой, строительство новой станции водоочистки в Красноперекопске начнется уже в этом году.Процедура выбора подрядчика на строительно-монтажные работы уже стартовала,. Заказчиком выступает ГУП "Вода Крыма". Мероприятия реализовываются при поддержке Минстроя России, совместно с Фондом развития территорий.Цель проекта – повысить качество питьевой воды благодаря модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, отметила Маслова.Крым принял решение участвовать в проекте в 2019 году. Чтобы определить места расположения будущих объектов, специалисты оценили состояние системы водоснабжения и инвентаризацию инфраструктуры в городах и поселках, где доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой на тот момент, не достигла целевых показателей.Как рассказал РИА Новости Крым директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, жалобы на качество водопроводной воды в Крыму бывают оправданы, однако в большинстве случаев ухудшение показателей кратковременное, связанное с ремонтными работами, при этом в целом вода безопасна.При этом он отметил, что меньше повезло степным районам полуострова и северному Крыму, которые снабжаются из скважин, и вода там изначально не очень хорошего качества по ряду показателей. Решить проблему должно строительство водопроводных очистных станций.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения Воду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — эксперт Сколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасы

https://crimea.ria.ru/20230206/vodu-v-krymu-nedostatochno-proveryayut-na-toksikanty--ekspert-1126795239.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, новости крыма, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, вода крыма, светлана маслова, качество воды