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Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии
Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии
В воскресенье утром из-за технологического нарушения на подстанции в микрорайоне Марьино почти 1,5 тысячи абонентов были обесточены. На данный момент... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T10:28
2023-03-05T10:28
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
симферополь
общество
городская среда
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье утром из-за технологического нарушения на подстанции в микрорайоне Марьино почти 1,5 тысячи абонентов были обесточены. На данный момент специалисты ГУП "Крымэнерго" завершают восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба предприятияЭнергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. По состоянию на 9:40 энергоснабжение большей части потребителей восстановлено. Работы планируется завершить в течение часа.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, авария на электросетях в Евпатории оставила без света около 30 тысяч бытовых и юридических абонентов. Энергетики восстановили электроснабжение в течение дня.
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, симферополь, общество, городская среда, происшествия
Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии

"Крымэнерго": 1,5 тыс. жителей Симферополя были обесточены из-за нарушения на подстанции

10:28 05.03.2023
 
© Фото: ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики очистили объекты севера Крыма от химического загрязнения
Энергетики очистили объекты севера Крыма от химического загрязнения
© Фото: ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье утром из-за технологического нарушения на подстанции в микрорайоне Марьино почти 1,5 тысячи абонентов были обесточены. На данный момент специалисты ГУП "Крымэнерго" завершают восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия
"5 марта в 08:22 в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ Марьино были обесточены 1495 абонентов в г. Симферополе. Отключенная нагрузка составила 1250 кВт", – говорится в сообщении.
Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. По состоянию на 9:40 энергоснабжение большей части потребителей восстановлено. Работы планируется завершить в течение часа.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, авария на электросетях в Евпатории оставила без света около 30 тысяч бытовых и юридических абонентов. Энергетики восстановили электроснабжение в течение дня.
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуСимферопольОбществоГородская средаПроисшествия
 
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