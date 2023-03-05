https://crimea.ria.ru/20230305/poltory-tysyachi-abonentov-v-simferopole-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1127353954.html

Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии

Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии

В воскресенье утром из-за технологического нарушения на подстанции в микрорайоне Марьино почти 1,5 тысячи абонентов были обесточены. На данный момент... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T10:28

2023-03-05T10:28

2023-03-05T10:28

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

общество

городская среда

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье утром из-за технологического нарушения на подстанции в микрорайоне Марьино почти 1,5 тысячи абонентов были обесточены. На данный момент специалисты ГУП "Крымэнерго" завершают восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба предприятияЭнергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. По состоянию на 9:40 энергоснабжение большей части потребителей восстановлено. Работы планируется завершить в течение часа.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, авария на электросетях в Евпатории оставила без света около 30 тысяч бытовых и юридических абонентов. Энергетики восстановили электроснабжение в течение дня.

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, симферополь, общество, городская среда, происшествия