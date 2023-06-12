Насколько безопасно море в Крыму
Роспотребнадзор: питьевая вода в Херсонской области и море в Крыму соответствуют нормам
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Питьевая вода в Херсонской области, а также вода в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма соответствуют нормам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
После ЧП на Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области, производится регулярный отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей.
"С 7 июня отобрана 91 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, а также морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале. Вода соответствуют нормативным показателям. Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний", - говорится на сайте ведомства.
Эпидситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.
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