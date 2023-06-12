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Насколько безопасно море в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Насколько безопасно море в Крыму
Насколько безопасно море в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Насколько безопасно море в Крыму
Питьевая вода в Херсонской области, а также вода в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма соответствуют нормам. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T19:12
2023-06-12T19:12
разрушение каховской гэс
черное море
вода в крыму
роспотребнадзор
херсонская область
северо-крымский канал
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Питьевая вода в Херсонской области, а также вода в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма соответствуют нормам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.После ЧП на Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области, производится регулярный отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей.Эпидситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человекВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС
черное море
херсонская область
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РИА Новости Крым
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разрушение каховской гэс, черное море, вода в крыму, роспотребнадзор, херсонская область, северо-крымский канал, крым, новости крыма
Насколько безопасно море в Крыму

Роспотребнадзор: питьевая вода в Херсонской области и море в Крыму соответствуют нормам

19:12 12.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Питьевая вода в Херсонской области, а также вода в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма соответствуют нормам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
После ЧП на Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области, производится регулярный отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей.
"С 7 июня отобрана 91 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, а также морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале. Вода соответствуют нормативным показателям. Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний", - говорится на сайте ведомства.
Эпидситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.
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Разрушение Каховской ГЭСЧерное мореВода в КрымуРоспотребнадзорХерсонская областьСеверо-Крымский каналКрымНовости Крыма
 
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