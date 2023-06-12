https://crimea.ria.ru/20230612/naskolko-bezopasno-more-v-krymu-1129326422.html

Насколько безопасно море в Крыму

Насколько безопасно море в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Насколько безопасно море в Крыму

Питьевая вода в Херсонской области, а также вода в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма соответствуют нормам. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T19:12

2023-06-12T19:12

2023-06-12T19:12

разрушение каховской гэс

черное море

вода в крыму

роспотребнадзор

херсонская область

северо-крымский канал

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Питьевая вода в Херсонской области, а также вода в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма соответствуют нормам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.После ЧП на Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области, производится регулярный отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей.Эпидситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человекВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС

черное море

херсонская область

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, черное море, вода в крыму, роспотребнадзор, херсонская область, северо-крымский канал, крым, новости крыма