https://crimea.ria.ru/20240522/v-armyanske-dva-dnya-budet-slyshna-strelba---prichiny-1137481507.html

В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины

В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины - РИА Новости Крым, 22.05.2024

В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины

В Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. Об этом горожан предупредил глава местной горадминистрации... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T08:34

2024-05-22T08:34

2024-05-22T08:34

крым

армянск

василий телиженко

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131378913_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_371b78f9e63f437fb38d85745c3fe8bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. Об этом горожан предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.Накануне в регионе военные также проводили учебные стрельбы, о чем заранее были предупреждены местные жители.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на территории полуострова проводятся регулярно. Местные власти и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ, а также на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые перестановки в Министерстве обороныНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныБить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами

крым

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, василий телиженко, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма