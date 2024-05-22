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В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
В Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. Об этом горожан предупредил глава местной горадминистрации... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T08:34
2024-05-22T08:34
крым
армянск
василий телиженко
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. Об этом горожан предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.Накануне в регионе военные также проводили учебные стрельбы, о чем заранее были предупреждены местные жители.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на территории полуострова проводятся регулярно. Местные власти и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ, а также на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые перестановки в Министерстве обороныНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныБить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами
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крым, армянск, василий телиженко, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины

Учения военных со стрельбой пройдут в Армянске 22 и 23 мая - мэр

08:34 22.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные тренируются в стрельбе
Военные тренируются в стрельбе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. Об этом горожан предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.

"Сегодня, 22 мая, с 09:00 до 17:00 и с 21:00 до 01:00 23 мая возможно будут слышны громкие звуки. Просим соблюдать спокойствие – будут проводиться учебные стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.
Накануне в регионе военные также проводили учебные стрельбы, о чем заранее были предупреждены местные жители.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на территории полуострова проводятся регулярно. Местные власти и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ, а также на своих официальных страницах в соцсетях.
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КрымАрмянскВасилий ТелиженкоУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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