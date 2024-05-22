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В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
В Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. Об этом горожан предупредил глава местной горадминистрации... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T08:34
2024-05-22T08:34
2024-05-22T08:34
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василий телиженко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. Об этом горожан предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.Накануне в регионе военные также проводили учебные стрельбы, о чем заранее были предупреждены местные жители.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на территории полуострова проводятся регулярно. Местные власти и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ, а также на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые перестановки в Министерстве обороныНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныБить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами
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РИА Новости Крым
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крым, армянск, василий телиженко, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
Учения военных со стрельбой пройдут в Армянске 22 и 23 мая - мэр