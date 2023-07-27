Севастопольские ученые вернулись из экспедиции к коралловым рифам

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) приняли участие в совместной экспедиции российских и вьетнамских ученых в Южно-Китайском море. Их целью было изучение коралловых атоллов, которые сейчас находятся на грани исчезновения. О своей работе у берегов Вьетнама участники экспедиции рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.Ученый назвал две основных причины, из-за которых страдают кораллы: глобальное потепление и антропогенное воздействие."Там, где есть кораллы, есть рыба. Поэтому приходят лодки, опускают сети, опускают якоря, и все это уничтожается. И вот для нас было важно установить, что будет, если перестать это делать. И наши исследования показали, что, да, огромный потенциал скрыт там, на дне, к тому, чтобы это все восстановилось", – пояснил ученый.По словам Виктора Мельникова, перед этой экспедицией во Вьетнаме было создано Министерство природных ресурсов. И есть надежда, что природоохранное ведомство сможет ограничить районы промысла, ввести квоты на вылов рыбы, запретить доступ в районы промысла иностранным судам и так далее. Для этого и нужны такие масштабные научные исследования. Кроме того, опыт, наработанный в Южно-Китайском море, можно и нужно использовать для изучения внутренних российских морей."Наш институт отправляет сейчас даже в Никарагуа людей, в Африку, в восточный регион. То есть у нас формируется хорошая международная команда, которая между собой связана, пишет публикации в международных научных журналах. В густых водорослях коралловых атоллов мы видели тысячи личинок рыб, как это было у нас на обширных просторах северо-западной части Черного моря. Но, увы, и у нас этот "рыбный инкубатор" полностью смели тралами", – продолжил Виктор Мельников.В Черном море есть много "вселенцев", то есть животных, попавших к нам из других регионов через балластные воды, набранные в одном порту и спущенные в другом. Об этом рассказал Михаил Силаков – младший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ.Около двух месяцев ученые провели на борту научно-исследовательского судна "Академик Опарин". Им даже удалось побывать в курортном центре Вьетнама – городе Нячанг. Но большую часть времени они были заняты работой, подчас очень тяжелой, особенно для девушки, рассказывает младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ Елена Чудиновских.Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, работать во Вьетнаме ученым нравится. Экспедиции в эту страну ФИЦ ИнБЮМ проводит регулярно, как для исследования моря, так и для изучения пресных водоемов. К русским в этой стране относятся с большим уважением, подчеркнул Виктор Мельников. Вьетнамцы очень хорошо помнят, кто помогал им в войне против США и затем восстанавливал разрушенные города и села."Нам было очень приятно, когда мы в Нячанге вышли в город и увидели на столбах рядом с вьетнамским флагом флаги Советского Союза", – вспомнил российский исследователь.Флаги СССР во Вьетнаме регулярно вывешивают 18 мая – в день рождения лидера Компартии Хо Ши Мина. В зале, где проходила научная конференция, ученые из Севастополя с удивлением увидели портрет Карла Маркса. А по окончании мероприятия узнали, что вьетнамцы очень любят петь, причем не только вьетнамские, но и русские народные песни.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Донецка изучают флору и фауну СевастополяУченые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском каналеКот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) приняли участие в совместной экспедиции российских и вьетнамских ученых в Южно-Китайском море. Их целью было изучение коралловых атоллов, которые сейчас находятся на грани исчезновения. О своей работе у берегов Вьетнама участники экспедиции рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В исследованиях принимало участие три института от России и семь от Вьетнама, проводились комплексные исследования коралловых атоллов. Функция нашей группы заключалась в том, что мы должны были оценить способность этих коралловых атоллов к возрождению. Мы изучали икру личинок рыб, беспозвоночных, молодь беспозвоночных, которая обитает на коралловых атоллах", – рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ Виктор Мельников.
Ученый назвал две основных причины, из-за которых страдают кораллы: глобальное потепление и антропогенное воздействие.
"Там, где есть кораллы, есть рыба. Поэтому приходят лодки, опускают сети, опускают якоря, и все это уничтожается. И вот для нас было важно установить, что будет, если перестать это делать. И наши исследования показали, что, да, огромный потенциал скрыт там, на дне, к тому, чтобы это все восстановилось", – пояснил ученый.
По словам Виктора Мельникова, перед этой экспедицией во Вьетнаме было создано Министерство природных ресурсов. И есть надежда, что природоохранное ведомство сможет ограничить районы промысла, ввести квоты на вылов рыбы, запретить доступ в районы промысла иностранным судам и так далее. Для этого и нужны такие масштабные научные исследования. Кроме того, опыт, наработанный в Южно-Китайском море, можно и нужно использовать для изучения внутренних российских морей.
"Наш институт отправляет сейчас даже в Никарагуа людей, в Африку, в восточный регион. То есть у нас формируется хорошая международная команда, которая между собой связана, пишет публикации в международных научных журналах. В густых водорослях коралловых атоллов мы видели тысячи личинок рыб, как это было у нас на обширных просторах северо-западной части Черного моря. Но, увы, и у нас этот "рыбный инкубатор" полностью смели тралами", – продолжил Виктор Мельников.
В Черном море есть много "вселенцев", то есть животных, попавших к нам из других регионов через балластные воды, набранные в одном порту и спущенные в другом. Об этом рассказал Михаил Силаков – младший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ.
"Та же самая рапана, которая у нас уже везде распространена, она когда-то была завезена как раз из дальневосточных морей благодаря судоходству. Изучая биоту тех далеких морей, мы видим животных, которые являются вселенцами в нашем море, в их естественной среде обитания. Поэтому их изучение для нас будет важно и полезно", – объяснил Силаков.
Около двух месяцев ученые провели на борту научно-исследовательского судна "Академик Опарин". Им даже удалось побывать в курортном центре Вьетнама – городе Нячанг. Но большую часть времени они были заняты работой, подчас очень тяжелой, особенно для девушки, рассказывает младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ Елена Чудиновских.
"У нас были тяжелые десятиметровые планктонные сети, которые намокают от воды, там еще и течения в полтора узла – это очень сильный поток. Мы с Михаилом Ивановичем (Силаковым – ред.) поднимали их руками, вдвоем. Это очень тяжело. Мы делали вертикальные ловы, то есть от поверхности до дна опускали и потом поднимали большую сеть, затем поднимали два батометра для отбора воды, из которых я отбирала пробы фитопланктона. И еще мы опускали маленькую сеть для того, чтобы посмотреть разнообразие сообщества фитопланктона", – вспоминает Чудиновских.
Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, работать во Вьетнаме ученым нравится. Экспедиции в эту страну ФИЦ ИнБЮМ проводит регулярно, как для исследования моря, так и для изучения пресных водоемов. К русским в этой стране относятся с большим уважением, подчеркнул Виктор Мельников. Вьетнамцы очень хорошо помнят, кто помогал им в войне против США и затем восстанавливал разрушенные города и села.
"Нам было очень приятно, когда мы в Нячанге вышли в город и увидели на столбах рядом с вьетнамским флагом флаги Советского Союза", – вспомнил российский исследователь.
Флаги СССР во Вьетнаме регулярно вывешивают 18 мая – в день рождения лидера Компартии Хо Ши Мина. В зале, где проходила научная конференция, ученые из Севастополя с удивлением увидели портрет Карла Маркса. А по окончании мероприятия узнали, что вьетнамцы очень любят петь, причем не только вьетнамские, но и русские народные песни.
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