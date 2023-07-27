https://crimea.ria.ru/20230727/sevastopolskie-uchenye-vernulis-iz-ekspeditsii-k-korallovym-rifam-1130318392.html

Севастопольские ученые вернулись из экспедиции к коралловым рифам

Севастопольские ученые вернулись из экспедиции к коралловым рифам - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Севастопольские ученые вернулись из экспедиции к коралловым рифам

Сотрудники Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) приняли участие в совместной экспедиции российских и вьетнамских... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T17:45

2023-07-27T17:45

2023-07-27T18:01

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елена чудиновских

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) приняли участие в совместной экспедиции российских и вьетнамских ученых в Южно-Китайском море. Их целью было изучение коралловых атоллов, которые сейчас находятся на грани исчезновения. О своей работе у берегов Вьетнама участники экспедиции рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.Ученый назвал две основных причины, из-за которых страдают кораллы: глобальное потепление и антропогенное воздействие."Там, где есть кораллы, есть рыба. Поэтому приходят лодки, опускают сети, опускают якоря, и все это уничтожается. И вот для нас было важно установить, что будет, если перестать это делать. И наши исследования показали, что, да, огромный потенциал скрыт там, на дне, к тому, чтобы это все восстановилось", – пояснил ученый.По словам Виктора Мельникова, перед этой экспедицией во Вьетнаме было создано Министерство природных ресурсов. И есть надежда, что природоохранное ведомство сможет ограничить районы промысла, ввести квоты на вылов рыбы, запретить доступ в районы промысла иностранным судам и так далее. Для этого и нужны такие масштабные научные исследования. Кроме того, опыт, наработанный в Южно-Китайском море, можно и нужно использовать для изучения внутренних российских морей."Наш институт отправляет сейчас даже в Никарагуа людей, в Африку, в восточный регион. То есть у нас формируется хорошая международная команда, которая между собой связана, пишет публикации в международных научных журналах. В густых водорослях коралловых атоллов мы видели тысячи личинок рыб, как это было у нас на обширных просторах северо-западной части Черного моря. Но, увы, и у нас этот "рыбный инкубатор" полностью смели тралами", – продолжил Виктор Мельников.В Черном море есть много "вселенцев", то есть животных, попавших к нам из других регионов через балластные воды, набранные в одном порту и спущенные в другом. Об этом рассказал Михаил Силаков – младший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ.Около двух месяцев ученые провели на борту научно-исследовательского судна "Академик Опарин". Им даже удалось побывать в курортном центре Вьетнама – городе Нячанг. Но большую часть времени они были заняты работой, подчас очень тяжелой, особенно для девушки, рассказывает младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ Елена Чудиновских.Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, работать во Вьетнаме ученым нравится. Экспедиции в эту страну ФИЦ ИнБЮМ проводит регулярно, как для исследования моря, так и для изучения пресных водоемов. К русским в этой стране относятся с большим уважением, подчеркнул Виктор Мельников. Вьетнамцы очень хорошо помнят, кто помогал им в войне против США и затем восстанавливал разрушенные города и села."Нам было очень приятно, когда мы в Нячанге вышли в город и увидели на столбах рядом с вьетнамским флагом флаги Советского Союза", – вспомнил российский исследователь.Флаги СССР во Вьетнаме регулярно вывешивают 18 мая – в день рождения лидера Компартии Хо Ши Мина. В зале, где проходила научная конференция, ученые из Севастополя с удивлением увидели портрет Карла Маркса. А по окончании мероприятия узнали, что вьетнамцы очень любят петь, причем не только вьетнамские, но и русские народные песни.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Донецка изучают флору и фауну СевастополяУченые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском каналеКот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, инбюм, в мире, вьетнам, россия, виктор мельников, михаил силаков, елена чудиновских