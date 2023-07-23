https://crimea.ria.ru/20230723/schitayut-po-golosam-mostik-uznal-kak-izuchayut-delfinov-1130214015.html

Считают по голосам: Мостик узнал, как изучают дельфинов

Считают по голосам: Мостик узнал, как изучают дельфинов - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Считают по голосам: Мостик узнал, как изучают дельфинов

Конечно же, я знал, что в гости в этот раз поеду не к рыбам, а к тем, кто, как и я, любил в детстве молоко – к морским млекопитающим, родственникам китов –... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T09:58

2023-07-23T09:58

2023-07-23T09:58

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черное море

дельфины

инбюм

ирина логиминова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, кот Мостик. Конечно же, я знал, что в гости в этот раз поеду не к рыбам, а к тем, кто, как и я, любил в детстве молоко – к морским млекопитающим, родственникам китов – черноморским дельфинам.Дельфинов в России по новейшим методикам вот уже более девяти лет изучают на Карадагской биостанции Института биологии южных морей. Наши ученые на Черноморском побережье такие – единственные. Изучают максимально бережно для природы, не тревожа этих удивительных, очень умных животных.С Ириной Логиминовой, сотрудником лаборатории биохимии и физиологии гидробиома Карадагской биостанции, встречаемся на причале. Пойдем в море – слушать подводные голоса.Узнаю я их по голосамВ помощь ученым – подводные приборы для видео и фотосъемки и акустические аппараты, которые записывают голоса дельфинов – черноморских афалин, белобочки, азовки или дельфина, которого называют морская свинья. Приборы настолько чувствительные, что "песни" дельфинов при штиле можно услышать в радиусе трех-четырех километров.Голоса у всех дельфинов разные. У белобочки, например, он более высокочастотный. А если дельфины покажутся над водой, выпрыгнут в процессе игры или охоты – то тем более понятно, кто же в этот раз решил навестить ученых. Как говорит Ирина, у каждого дельфина есть свой "автограф".Летом в лодочке сидеть даже приятно – можно смотреть с моря на красивые горы, на людей на пляже. А вот зимой, под пронизывающим ветром как? Но наука есть наука. Для Ирины – любимое дело.Меня, как животное, очень интересует вопрос: а понимают ли разные виды дельфинов друг друга?"Конечно понимают. Но сколько мы их уже наблюдаем, никогда не видели никаких конфликтных ситуаций между ними. Даже при совместной охоте, когда в акватории стоит большой косяк рыбы, дельфины не конфликтуют, а возле рыболовецких сейнеров охотятся вперемешку, у них есть взаимодействие", – отвечает специалист.Красота на расстоянии"Главная наша задача – понять состояние популяции черноморских дельфинов на сегодняшний день, потому что человеком им был нанесен значительный ущерб. Популяции китообразных находятся в угнетенном состоянии, и, к сожалению, они не восполняются. Это связано со многими факторами – в первую очередь, с истощением кормовой базы дельфинов. Были утрачены разные виды рыб, дельфинам пришлось приспосабливаться к тем, которые остались", – рассказывает сотрудник биостанции.Ирина Логиминова отметила, что по запросам ученые Карадагской биостанции предоставляют данные всем странам Черноморского бассейна – Грузии, Турции, Украине, Румынии, Болгарии. При этом используемая россиянами методика акустического мониторинга – уникальная, придумана в Крыму. И этот метод стопроцентно достоверен, ведь одинаковых голосов у дельфинов нет. Никакого контакта, чипирования: учет только дистанционно – так работают ученые, что и советуют всем любителям живой природы.Ирина сетует, что сейчас многие прикармливают дельфинов с катеров в открытом море, а это для животных очень вредно. Дельфины должны уметь добывать себе пропитание, если они привыкнут быть "на иждивении" у туристов, как будут выживать зимой?Также Ирина Логиминова обращает внимание на еще один вид развлечения – погнаться за стаей дельфинов, окружить их гидроциклами, шуметь. Такие преследования также губительны для этих морских обитателей. Особенно летом.И призывает любоваться этими прекрасными животными, занесенными в Красную книгу, только издали.К сожалению, сколько мы ни бороздили бухты Карадага – ни афалин, ни белобочек так и не заметили. Не захотели они полюбоваться моей рыжей мордой – я ведь не любимая ими ставридка. Зато с помощью специальных приборов мы услышали настоящий голос моря и немножко загорели.Все новости от кота Мостика читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского суднаКак жили русские в Крыму два века тому – показывает кот МостикЧетыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит

https://crimea.ria.ru/20221129/tort-s-krevetkami-7-let-kotu-mostiku-1125590416.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, черное море, дельфины , инбюм, ирина логиминова