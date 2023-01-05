https://crimea.ria.ru/20230105/chetyre-tayny-ot-belorusov-kot-mostik-snova-gotovit-1126091752.html
Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит
Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит
Ну что, все уже доели свои изысканные новогодние салаты? Правда же, после такого роскошества хочется чего-то теплого, уютного, простого, домашнего? Я знаю, что... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T08:34
2023-01-05T08:34
2023-01-05T08:34
новости от кота мостика
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вкусно и полезно
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, кот Мостик. Ну что, все уже доели свои изысканные новогодние салаты? Правда же, после такого роскошества хочется чего-то теплого, уютного, простого, домашнего? Я знаю, что вам предложить приготовить. Это едят и взрослые, и дети, и старые, и малые, повсеместно по всей большой России и за рубежом. А вот коты – нет. Вы скажете, что аналог этого блюда есть в разных странах – и в Германии, и в Америке, и в Израиле. Какорки, хашбраун, налистники, кремзлики – как только по миру не называют аналоги атрибута белорусской национальной кухни – драников. Сегодня мы будем готовить именно их. Но под чутким руководством шеф-повара ресторана белорусской кухни Василия Олькина. Уверяю вас, если следовать всем его советам, то у вас получится кулинарный шедевр. А справится с ним даже ребенок. Драники –не то блюдо, при приготовлении которого стоит думать о фигуре. Лучше думать о том, сколько в картофеле полезного для нервов и кожи цинка, для сердца калия и для крови железа. Итак, все очень просто: чистим и трем картошку, сок не отжимаем, добавляем яйцо, соль, перец, мелко натертый зубок чеснока. Никакой муки, никакого крахмала добавлять не нужно! Жарим на подсолнечном рафинированном масле с двух сторон до золотой корочки. Едим обязательно с пылу, с жару горячими. А еще – из них делают настоящие драничные торты, переслаивая разными начинками, и даже драникбургер: огромный бутерброд с котлетой и овощами, где вместо двух половинок булочки – два драника. Вообще, в Белоруссии картошку очень любят, подсчитали, что каждый житель в среднем съедает 170 килограммов картошки в год. Недаром жителей этой чудесной страны называют "бульбаши". Кстати, как вы понимаете, драники я готовил вместе с Василием, но не ел: для котов картофель не полезен. А вот сметанкой мои друзья со мной поделились, да еще и сказали: "смачна есці", что значит "приятного аппетита!"Читайте также на РИА Новости Крым:По родному краю: советы от кота Мостика на выходныеГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографияхСложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов
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Вкусно, как в Минске: кот Мостик готовит вместе с шеф-поваром белорусского ресторана
Вкусно, как в Минске: кот Мостик готовит вместе с шеф-поваром белорусского ресторана
2023-01-05T08:34
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новый год 2023, новости крыма, крым, василий олькин, белоруссия, еда, вкусно и полезно, общество, видео
Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, кот Мостик. Ну что, все уже доели свои изысканные новогодние салаты? Правда же, после такого роскошества хочется чего-то теплого, уютного, простого, домашнего? Я знаю, что вам предложить приготовить. Это едят и взрослые, и дети, и старые, и малые, повсеместно по всей большой России и за рубежом. А вот коты – нет.
2023-01-05T08:34
true
PT2M05S
Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит
Вкусно, как в Минске: кот Мостик готовит вместе с шеф-поваром белорусского ресторана
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, кот Мостик. Ну что, все уже доели свои изысканные новогодние салаты? Правда же, после такого роскошества хочется чего-то теплого, уютного, простого, домашнего? Я знаю, что вам предложить приготовить. Это едят и взрослые, и дети, и старые, и малые, повсеместно по всей большой России и за рубежом. А вот коты – нет.
Вы скажете, что аналог этого блюда есть в разных странах – и в Германии, и в Америке, и в Израиле. Какорки, хашбраун, налистники, кремзлики – как только по миру не называют аналоги атрибута белорусской национальной кухни – драников. Сегодня мы будем готовить именно их. Но под чутким руководством шеф-повара ресторана белорусской кухни Василия Олькина. Уверяю вас, если следовать всем его советам, то у вас получится кулинарный шедевр. А справится с ним даже ребенок.
Василий рассказывает, что исключительно важен сорт картофеля. Нужно брать тот, который хорошо разваривается, содержит много крахмала. Например, в Крыму подходит картофель сорта Невка, а вот очень вкусный сорт Крымская роза уже негоден для драников. На каждые 350-400 граммов неочищенного картофеля берем одно яйцо и средний зубчик чеснока. Трем очищенный картофель на мелкой терке только руками – на механической терке, не на комбайне, не блендером! Не ленимся, иначе будет не та консистенция и не тот вкус! И – для меня это главное – сметана, подаваемая к драникам, должна быть не менее 20 процентов жирности.
Драники –не то блюдо, при приготовлении которого стоит думать о фигуре. Лучше думать о том, сколько в картофеле полезного для нервов и кожи цинка, для сердца калия и для крови железа. Итак, все очень просто: чистим и трем картошку, сок не отжимаем, добавляем яйцо, соль, перец, мелко натертый зубок чеснока. Никакой муки, никакого крахмала добавлять не нужно! Жарим на подсолнечном рафинированном масле с двух сторон до золотой корочки. Едим обязательно с пылу, с жару горячими.
"Это блюдо белорусы едят на обед и ужин, хотя раньше в деревнях их готовили на завтрак. Оно может являться как закуской, так и основным блюдом. Драники подают с зимними соленьями, щучьей икрой, малосольной семгой. Драники могут быть как гарниром, так и основным блюдом", - рассказала повар Василий.
А еще – из них делают настоящие драничные торты, переслаивая разными начинками, и даже драникбургер: огромный бутерброд с котлетой и овощами, где вместо двух половинок булочки – два драника.
Вообще, в Белоруссии картошку очень любят, подсчитали, что каждый житель в среднем съедает 170 килограммов картошки в год. Недаром жителей этой чудесной страны называют "бульбаши". Кстати, как вы понимаете, драники я готовил вместе с Василием, но не ел: для котов картофель не полезен. А вот сметанкой мои друзья со мной поделились, да еще и сказали: "смачна есці", что значит "приятного аппетита!"
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