https://crimea.ria.ru/20230105/chetyre-tayny-ot-belorusov-kot-mostik-snova-gotovit-1126091752.html

Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит

Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Четыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовит

Ну что, все уже доели свои изысканные новогодние салаты? Правда же, после такого роскошества хочется чего-то теплого, уютного, простого, домашнего? Я знаю, что... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T08:34

2023-01-05T08:34

2023-01-05T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, кот Мостик. Ну что, все уже доели свои изысканные новогодние салаты? Правда же, после такого роскошества хочется чего-то теплого, уютного, простого, домашнего? Я знаю, что вам предложить приготовить. Это едят и взрослые, и дети, и старые, и малые, повсеместно по всей большой России и за рубежом. А вот коты – нет. Вы скажете, что аналог этого блюда есть в разных странах – и в Германии, и в Америке, и в Израиле. Какорки, хашбраун, налистники, кремзлики – как только по миру не называют аналоги атрибута белорусской национальной кухни – драников. Сегодня мы будем готовить именно их. Но под чутким руководством шеф-повара ресторана белорусской кухни Василия Олькина. Уверяю вас, если следовать всем его советам, то у вас получится кулинарный шедевр. А справится с ним даже ребенок. Драники –не то блюдо, при приготовлении которого стоит думать о фигуре. Лучше думать о том, сколько в картофеле полезного для нервов и кожи цинка, для сердца калия и для крови железа. Итак, все очень просто: чистим и трем картошку, сок не отжимаем, добавляем яйцо, соль, перец, мелко натертый зубок чеснока. Никакой муки, никакого крахмала добавлять не нужно! Жарим на подсолнечном рафинированном масле с двух сторон до золотой корочки. Едим обязательно с пылу, с жару горячими. А еще – из них делают настоящие драничные торты, переслаивая разными начинками, и даже драникбургер: огромный бутерброд с котлетой и овощами, где вместо двух половинок булочки – два драника. Вообще, в Белоруссии картошку очень любят, подсчитали, что каждый житель в среднем съедает 170 килограммов картошки в год. Недаром жителей этой чудесной страны называют "бульбаши". Кстати, как вы понимаете, драники я готовил вместе с Василием, но не ел: для котов картофель не полезен. А вот сметанкой мои друзья со мной поделились, да еще и сказали: "смачна есці", что значит "приятного аппетита!"Читайте также на РИА Новости Крым:По родному краю: советы от кота Мостика на выходныеГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографияхСложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов

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Вкусно, как в Минске: кот Мостик готовит вместе с шеф-поваром белорусского ресторана Вкусно, как в Минске: кот Мостик готовит вместе с шеф-поваром белорусского ресторана 2023-01-05T08:34 true PT2M05S

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