https://crimea.ria.ru/20221231/gde-byl-chto-videl-kot-mostik-i-ego-itogi-goda-v-25-fotografiyakh--1126173905.html

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях

Шеф Котоновостей весь год трудился не покладая лап. Сделал 500 постов в своих блогах, открыл три персональные фотовыставки, стал артековцем, орленком,... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T18:44

2022-12-31T18:44

2022-12-31T18:44

новости от кота мостика

новости крыма

крым

туризм в крыму

мдц "артек"

севастополь

крымский мост

бахчисарай

белогорск

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Шеф Котоновостей весь год трудился не покладая лап. Сделал 500 постов в своих блогах, открыл три персональные фотовыставки, стал артековцем, орленком, амбассадором Севастополя по туризму, объехал весь Крым, открыл для себя и читателей своих блогов 25 новых мест.Кот Мостик увидел древний подводный вулкан, добрался до пиратского тайника на Белой скале, нашел в горах пристанище призраков и гигантский изумруд, прошел по самому розовому эко-маршруту. А сколько всего попробовал по пути: и настоящий ялтинский лук, и местный сыр с лавандой, и караимский пирожок по вековому рецепту!Мы собрали 25 самых ярких фотографий из поездок Мостика по Крыму. Посмотрите, где кот побывал, что увидел и чем особенно впечатлился.

крым

севастополь

крымский мост

бахчисарай

белогорск

пещера "таврида"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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