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Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Шеф Котоновостей весь год трудился не покладая лап. Сделал 500 постов в своих блогах, открыл три персональные фотовыставки, стал артековцем, орленком,... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T18:44
2022-12-31T18:44
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Шеф Котоновостей весь год трудился не покладая лап. Сделал 500 постов в своих блогах, открыл три персональные фотовыставки, стал артековцем, орленком, амбассадором Севастополя по туризму, объехал весь Крым, открыл для себя и читателей своих блогов 25 новых мест.Кот Мостик увидел древний подводный вулкан, добрался до пиратского тайника на Белой скале, нашел в горах пристанище призраков и гигантский изумруд, прошел по самому розовому эко-маршруту. А сколько всего попробовал по пути: и настоящий ялтинский лук, и местный сыр с лавандой, и караимский пирожок по вековому рецепту!Мы собрали 25 самых ярких фотографий из поездок Мостика по Крыму. Посмотрите, где кот побывал, что увидел и чем особенно впечатлился.
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новости крыма, крым, туризм в крыму, мдц "артек", севастополь, фото, крымский мост, бахчисарай, белогорск, пещера "таврида"

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях

18:44 31.12.2022
 
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Шеф Котоновостей весь год трудился не покладая лап. Сделал 500 постов в своих блогах, открыл три персональные фотовыставки, стал артековцем, орленком, амбассадором Севастополя по туризму, объехал весь Крым, открыл для себя и читателей своих блогов 25 новых мест.
Кот Мостик увидел древний подводный вулкан, добрался до пиратского тайника на Белой скале, нашел в горах пристанище призраков и гигантский изумруд, прошел по самому розовому эко-маршруту. А сколько всего попробовал по пути: и настоящий ялтинский лук, и местный сыр с лавандой, и караимский пирожок по вековому рецепту!
Мы собрали 25 самых ярких фотографий из поездок Мостика по Крыму. Посмотрите, где кот побывал, что увидел и чем особенно впечатлился.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

В январе побывал в легендарной Константиновской батарее – защитнице Севастополя больше 200 лет

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
1 из 26

В январе побывал в легендарной Константиновской батарее – защитнице Севастополя больше 200 лет

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Подежурил в южной резиденции Деда Мороза, пока волшебник по стране путешествовал и подарки детям дарил.

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
2 из 26

Подежурил в южной резиденции Деда Мороза, пока волшебник по стране путешествовал и подарки детям дарил.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В феврале попробовал настоящий королевский плов по-азербайджански и узнал, как сделать его рассыпчатым

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
3 из 26

В феврале попробовал настоящий королевский плов по-азербайджански и узнал, как сделать его рассыпчатым

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В марте прошел по маршруту храбрецов и познакомился с крымскими касперами в Долине привидений под Алуштой.

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
4 из 26

В марте прошел по маршруту храбрецов и познакомился с крымскими касперами в Долине привидений под Алуштой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

В апреле отдохнул на пляже Васили. Рыжие склоны, аквамариновые волны и золотой песок – под Балаклавой

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
5 из 26

В апреле отдохнул на пляже Васили. Рыжие склоны, аквамариновые волны и золотой песок – под Балаклавой

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Увидел, как просыпается водопад Козырек. Снег в горах тает, и вода красиво стекает с природного козырька из туфа

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
6 из 26

Увидел, как просыпается водопад Козырек. Снег в горах тает, и вода красиво стекает с природного козырька из туфа

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Познакомился с большим тигром – так называют полосатый мыс Фиолент, который сложен из рыжих и темных пород

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
7 из 26

Познакомился с большим тигром – так называют полосатый мыс Фиолент, который сложен из рыжих и темных пород

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

В мае увидел в крымских горах стометровый изумруд – озеро Панагия драгоценного цвета.

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
8 из 26

В мае увидел в крымских горах стометровый изумруд – озеро Панагия драгоценного цвета.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пробрался в логово древнего кота. Миллионы лет назад в пещере "Таврида" жил саблезубый гомотерий, а сейчас здесь музей

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
9 из 26

Пробрался в логово древнего кота. Миллионы лет назад в пещере "Таврида" жил саблезубый гомотерий, а сейчас здесь музей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Забрался на Белую скалу, нашел там древние устрицы и пиратский тайник

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
10 из 26

Забрался на Белую скалу, нашел там древние устрицы и пиратский тайник

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Нырнул на 150 млн лет назад и узнал, как извергался подводный вулкан – теперь это памятник природы под Симферополем

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
11 из 26

Нырнул на 150 млн лет назад и узнал, как извергался подводный вулкан – теперь это памятник природы под Симферополем

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В июне послушал голоса людей со всей планеты в музее языков в селе Зеленогорье

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
12 из 26

В июне послушал голоса людей со всей планеты в музее языков в селе Зеленогорье

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Полюбовался всеми оттенками фиолетового под Бахчисараем – на лавандовом поле размером с целый город

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
13 из 26

Полюбовался всеми оттенками фиолетового под Бахчисараем – на лавандовом поле размером с целый город

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Искупался в море розовых роз и увидел, как собирают поспевшие бутоны для производства эфирного масла

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
14 из 26

Искупался в море розовых роз и увидел, как собирают поспевшие бутоны для производства эфирного масла

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Провел отпуск в горах и собрал букет чайных трав на зиму

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
15 из 26

Провел отпуск в горах и собрал букет чайных трав на зиму

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В июле познакомился с хамелеоном-гигантом под Коктебелем. Мыс из глинистого сланца 20 раз за день меняет свой цвет

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
16 из 26

В июле познакомился с хамелеоном-гигантом под Коктебелем. Мыс из глинистого сланца 20 раз за день меняет свой цвет

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Построил самый кошачий маршрут по местам с симферопольскими каменными львами, которым не одна сотня лет

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
17 из 26

Построил самый кошачий маршрут по местам с симферопольскими каменными львами, которым не одна сотня лет

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В августе попробовал креветки на шпажках и в рулетах, и поделился вкусными рецептами черноморской кухни

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
18 из 26

В августе попробовал креветки на шпажках и в рулетах, и поделился вкусными рецептами черноморской кухни

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В сентябре полюбовался архитектурой и навестил львов Воронцовского дворца

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
19 из 26

В сентябре полюбовался архитектурой и навестил львов Воронцовского дворца

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В октябре навестил Крымский мост и проконтролировал ремонт

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
20 из 26

В октябре навестил Крымский мост и проконтролировал ремонт

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В ноябре побывал в храме...

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
21 из 26

В ноябре побывал в храме...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

...который "сплели" из бисера.

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
22 из 26

...который "сплели" из бисера.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Отпраздновал день рождения тортом с креветками и мидиями.

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
23 из 26

Отпраздновал день рождения тортом с креветками и мидиями.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Приготовил и попробовал настоящий караимский пирожок по вековому рецепту в симферопольской пекарне.

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
24 из 26

Приготовил и попробовал настоящий караимский пирожок по вековому рецепту в симферопольской пекарне.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В декабре посетил места боевой славы

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
25 из 26

В декабре посетил места боевой славы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Стал амбассадором Севастополя по туризму!

Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
26 из 26

Стал амбассадором Севастополя по туризму!

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
 
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