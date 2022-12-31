Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
В январе побывал в легендарной Константиновской батарее – защитнице Севастополя больше 200 лет
В январе побывал в легендарной Константиновской батарее – защитнице Севастополя больше 200 лет
Подежурил в южной резиденции Деда Мороза, пока волшебник по стране путешествовал и подарки детям дарил.
Подежурил в южной резиденции Деда Мороза, пока волшебник по стране путешествовал и подарки детям дарил.
В феврале попробовал настоящий королевский плов по-азербайджански и узнал, как сделать его рассыпчатым
В феврале попробовал настоящий королевский плов по-азербайджански и узнал, как сделать его рассыпчатым
В марте прошел по маршруту храбрецов и познакомился с крымскими касперами в Долине привидений под Алуштой.
В марте прошел по маршруту храбрецов и познакомился с крымскими касперами в Долине привидений под Алуштой.
В апреле отдохнул на пляже Васили. Рыжие склоны, аквамариновые волны и золотой песок – под Балаклавой
В апреле отдохнул на пляже Васили. Рыжие склоны, аквамариновые волны и золотой песок – под Балаклавой
Увидел, как просыпается водопад Козырек. Снег в горах тает, и вода красиво стекает с природного козырька из туфа
Увидел, как просыпается водопад Козырек. Снег в горах тает, и вода красиво стекает с природного козырька из туфа
Познакомился с большим тигром – так называют полосатый мыс Фиолент, который сложен из рыжих и темных пород
Познакомился с большим тигром – так называют полосатый мыс Фиолент, который сложен из рыжих и темных пород
В мае увидел в крымских горах стометровый изумруд – озеро Панагия драгоценного цвета.
В мае увидел в крымских горах стометровый изумруд – озеро Панагия драгоценного цвета.
Пробрался в логово древнего кота. Миллионы лет назад в пещере "Таврида" жил саблезубый гомотерий, а сейчас здесь музей
Пробрался в логово древнего кота. Миллионы лет назад в пещере "Таврида" жил саблезубый гомотерий, а сейчас здесь музей
Забрался на Белую скалу, нашел там древние устрицы и пиратский тайник
Забрался на Белую скалу, нашел там древние устрицы и пиратский тайник
Нырнул на 150 млн лет назад и узнал, как извергался подводный вулкан – теперь это памятник природы под Симферополем
Нырнул на 150 млн лет назад и узнал, как извергался подводный вулкан – теперь это памятник природы под Симферополем
В июне послушал голоса людей со всей планеты в музее языков в селе Зеленогорье
В июне послушал голоса людей со всей планеты в музее языков в селе Зеленогорье
Полюбовался всеми оттенками фиолетового под Бахчисараем – на лавандовом поле размером с целый город
Полюбовался всеми оттенками фиолетового под Бахчисараем – на лавандовом поле размером с целый город
Искупался в море розовых роз и увидел, как собирают поспевшие бутоны для производства эфирного масла
Искупался в море розовых роз и увидел, как собирают поспевшие бутоны для производства эфирного масла
Провел отпуск в горах и собрал букет чайных трав на зиму
Провел отпуск в горах и собрал букет чайных трав на зиму
В июле познакомился с хамелеоном-гигантом под Коктебелем. Мыс из глинистого сланца 20 раз за день меняет свой цвет
В июле познакомился с хамелеоном-гигантом под Коктебелем. Мыс из глинистого сланца 20 раз за день меняет свой цвет
Построил самый кошачий маршрут по местам с симферопольскими каменными львами, которым не одна сотня лет
Построил самый кошачий маршрут по местам с симферопольскими каменными львами, которым не одна сотня лет
В августе попробовал креветки на шпажках и в рулетах, и поделился вкусными рецептами черноморской кухни
В августе попробовал креветки на шпажках и в рулетах, и поделился вкусными рецептами черноморской кухни
В сентябре полюбовался архитектурой и навестил львов Воронцовского дворца
В сентябре полюбовался архитектурой и навестил львов Воронцовского дворца
В октябре навестил Крымский мост и проконтролировал ремонт
В октябре навестил Крымский мост и проконтролировал ремонт
В ноябре побывал в храме...
В ноябре побывал в храме...
...который "сплели" из бисера.
...который "сплели" из бисера.
Отпраздновал день рождения тортом с креветками и мидиями.
Отпраздновал день рождения тортом с креветками и мидиями.
Приготовил и попробовал настоящий караимский пирожок по вековому рецепту в симферопольской пекарне.
Приготовил и попробовал настоящий караимский пирожок по вековому рецепту в симферопольской пекарне.
В декабре посетил места боевой славы
В декабре посетил места боевой славы
Стал амбассадором Севастополя по туризму!
Стал амбассадором Севастополя по туризму!