https://crimea.ria.ru/20230131/kak-zhili-russkie-v-krymu-dva-veka-tomu--pokazyvaet-kot-mostik-1126664350.html

Как жили русские в Крыму два века тому – показывает кот Мостик

Как жили русские в Крыму два века тому – показывает кот Мостик - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Как жили русские в Крыму два века тому – показывает кот Мостик

Расскажу я вам сегодня о самой настоящей потемкинской деревне и ее обитателях. Вполне реальных. Которые жили в Крыму. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T08:38

2023-01-31T08:38

2023-01-31T08:38

культура

крым

новости от кота мостика

юрий лаптев

этнографический музей

русский язык

рпц (русская православная церковь)

русский народ

потемкин

екатерина великая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Расскажу я вам сегодня о самой настоящей потемкинской деревне и ее обитателях. Вполне реальных. Которые жили в Крыму.Итак, дело было в конце конца XVIII века. Помните сказки про русского солдата, который самого черта не боится? Так и тут. Именно русские солдаты Екатеринославского и Фанагорийского полков, призванные охранять южные рубежи России после присоединения Крыма к Российской империи, основали по велению князя Потемкина потемкинские деревни – первые русские села в Крыму: Зуя, Мазанка, Петровка… Сначала это были гарнизоны, а потом солдатам стало скучно, охота пришла жениться или своих солдаток в Крым пригласить.Императрица едет! Как Екатерина II приезжала в Крым и что из этого вышло >>Потемкин постарался: за казенный счет доставил солдатам их супружниц, а у кого таковой не было – привезли из разных российских губерний вдов да девушек. Выбирали себе девицы мужа… по шапке: выставили вдоль дороги шапки, какая девка чью шапку взяла, за тем ей замужем и быть. Оженили всех холостых разом одним днем. Так гласит местная этнографическая легенда.Стали жить поживать в Крыму русские. До сих пор в селе Мазанка под Симферополем живут потомки Ерохиных, Щегловых, Артемьевых, Лопатиных и Топоровых. Тех самых служивых. К концу XVIII века в Крыму уже насчитывалось 15 000 русских.За ними и другие потянулись. После отмены крепостного права бедняки на целинные земли – из южных и центральных губерний России – Курской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Саратовской. И те, кто побогаче, тоже поехали в Крым, как говорится, развивать бизнес на новых территориях. В начале ХХ века по численности русскоязычные жители в Крыму устойчиво вышли на первое место. В уездах удельный вес русских увеличивается до 29%, в городах – до 56%."Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I >>Ехали в Крым в отдаление от цивилизации и старообрядцы – известные труженики. Например, на берегу Азовского моря ими было основано село с удивительным названием – Мама Русская. Тут до сих пор есть небольшое село.Русские в Крым приезжали на санях, а пересаживались на татарские арбы, носили лапти, а стали носить кожаные постолы, ели овсяную кашу, а здесь по вкусу им пришлись кабачки да баклажаны. Смесь культур, ничего не попишешь. Крым он такой – очень мультикультурный.Эту удивительную историю о том, как русские появились в Крыму, можно узнать на реэкспозиции зала "Русские Крыма" в этнографическом музее в Симферополе.Именно там мне рассказали о сельском и городском быте русского населения на полуострове, показали коллекцию южнорусских костюмов, удивили русскими песенками. Вот, например, про меня:Как у нашего котаШубка очень хорошаКак у котика усыУдивительной красы,Глазки смелые,Зубки белые.Ну разве я не прав?А директор музея Юрий Лаптев даже разрешил попробовать повышивать на машинке. Как Матроскин.

https://crimea.ria.ru/20221206/ekspert-razoblachil-znamenityy-235-letniy-evropeyskiy-feyk-o-kryme-1125705993.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, юрий лаптев, этнографический музей, русский язык, рпц (русская православная церковь), русский народ, потемкин, екатерина великая