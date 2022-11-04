https://crimea.ria.ru/20221104/ekspozitsiya-russkogo-naroda-poyavitsya-k-novomu-godu-v-etnograficheskom-muzee-1125230520.html

Экспозиция русского народа появится к Новому году в этнографическом музее

Экспозиция русского народа появится к Новому году в этнографическом музее - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Экспозиция русского народа появится к Новому году в этнографическом музее

Крымский этнографический музей продолжает реэкспозицию музейного пространства. Она, по словам директора музея Юрия Лаптева, затронет весь второй этаж здания –... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T08:34

2022-11-04T08:34

2022-11-04T08:34

крым

общество

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крымский этнографический музей продолжает реэкспозицию музейного пространства. Она, по словам директора музея Юрия Лаптева, затронет весь второй этаж здания – более 500 квадратных метров."В прошлом году у нас было два этапа. Мы обновили так называемый экспозиционный зал старожильческого населения. Это крымские татары, крымские греки, армяне, караимы, крымчаки, турки, цыгане. И в этом году в период с 20 по 30 декабря откроем третий зал – зал русской культуры", – рассказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.Как заверил Юрий Лаптев, настолько масштабная выставка о русском народе появится в музее впервые, она займет более 120 квадратных метров:"Покажем текстиль, южнорусский костюм – то есть костюм региона, с которым Крым традиционно связан, сельскую и городскую культуру".Лаптев также особо подчеркнул, что реэкспозиция – следствие пополнения коллекции Крымского этнографического музея."С 2015 года наш музей в этом направлении является рекордсменом среди крымских музеев. Мы приобрели уже около 600 экспонатов, вещи раритетные", - рассказал он и добавил, что в следующем году музей планирует также реэкспонировать коллекцию, посвященную культуре белорусов и украинцев.

https://crimea.ria.ru/20221103/kultprosvet-chto-posetit-v-krymu-v-den-narodnogo-edinstva-1125230609.html

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крым, общество, культура