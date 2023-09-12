https://crimea.ria.ru/20230912/kak-novyy-status-kosy-belyaus-pomozhet-ekonomike-chernomorskogo-rayona-kryma-1131331174.html

Как новый статус косы Беляус поможет экономике Черноморского района Крыма

Как новый статус косы Беляус поможет экономике Черноморского района Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Как новый статус косы Беляус поможет экономике Черноморского района Крыма

Признание статуса природного парка регионального значения для косы Беляус положительно отразится как на развитии ближайших сел, так и на экономике Черноморского РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T07:53

2023-09-12T07:53

2023-09-12T01:05

коса беляус

крым

черноморский район

оопт

природа

экология

экономика

мнения

новости крыма

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/07/1118703318_0:124:1620:1035_1920x0_80_0_0_84411e98f71bf5b086cd6fe52a2f7a90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Признание статуса природного парка регионального значения для косы Беляус положительно отразится как на развитии ближайших сел, так и на экономике Черноморского региона в целом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала глава Черноморского района Наталья Писарева.Ранее сообщалось, что Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям регионального значения. По словам инициаторов создания заказника, это первый случай, когда работе ученых по созданию ООПТ предшествовало решение районной сессии."В 2021 году депутатами районного совета было принято решение о создании зоны охраны памятников по косе Беляус. Наши местные общественные деятели очень активные, и за свои средства занимаются подготовкой большого пакета документов", - отметила Писарева.По ее словам, новый статус косы Беляус "дает прорыв для дальнейшего развития нескольких поселений" района.Также Писарева отметила, что в этом году в Черноморском районе "мощными темпами идет внесение изменений в существующие генеральные планы".Так, в Медведевском сельском поселении были расширены границы зоны населенного пункта, такая работа ведется еще и потому, что в поселениях района планируется выдавать участки участникам СВО."Сейчас МИЗО (Министерство имущественных и земельных отношений – ред.) прорабатывается планирование этих территорий. За счет расширения границ этих населенных пунктов появятся новые перспективные земельные участки для создания инвестиционных площадок", - сказала глава района.Также она добавила, что в регионе могут появиться новые инвестплощадки, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции."Возможно, будут созданы колбасные цеха, хранилища для овощей и фруктов", - отметила она планы на перспективу.Ранее сообщалось, что коса Беляус, которую называют "Крымскими Мальдивами", является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и произрастают краснокнижные растения, занесенные в списки редких как в Крыму, так и в России, и даже с высоким международным охранным статусом.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы"Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВОИдеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков

коса беляус

крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коса беляус, крым, черноморский район, оопт, природа, экология, экономика, мнения, новости крыма, инвестиции