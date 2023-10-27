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Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
Большинство Крымских санаториев уверенно могут претендовать на уровень "три звезды" по условиям проживания, при этом лечебно-оздоровительные услуги на их базе... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T19:38
2023-10-27T19:38
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елена одарюк
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медицинский туризм в крыму
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Елена Одарюк о санаторном лечении в Крыму
Елена Одарюк о санаторном лечении в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Большинство Крымских санаториев уверенно могут претендовать на уровень "три звезды" по условиям проживания, при этом лечебно-оздоровительные услуги на их базе уникальны и могут помочь в решении целого ряда проблем со здоровьем, о чем россияне недостаточно проинформированы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса Севастопольского государственного университета, директор турфирмы Елена Одарюк.В Крым – за здоровьем"Если говорить о крымских курортах – люди сюда едут за морем. А вот о том, какие именно курорты есть в Крыму, знают не все. При этом Ялта и Алушта – лечебные климатические приморские курорты, Саки и Евпатория – бальнеогрязевой курорт. К сожалению, об их возможностях и эффективности лечения на их базе знают не многие", – констатирует Одарюк.По ее словам, программы крымских санаториев разнообразны и направлены на лечение целого спектра различных заболеваний. И хотя уровень комфортабельности в большинстве случаев средний, зато эффективность лечения и оздоровления в Крыму очень высокая.Из поликлиники на курорт"Крымская санаторно-курортная традиция недостаточно звучит за пределами Крыма. Ее надо открыть миру гораздо больше. Недостаточно рекламы крымским курортам как здравницам, как местам, куда можно приехать за здоровьем, а не за пляжем", – продолжает Одарюк.Она уточняет, что направление продвигают на различных всероссийских площадках, однако считает, что меры господдержки нужно увеличивать. И главное – действительно эффективные крымские курорты по показаниям должны рекомендовать врачи в регионах России. Сейчас этого почти не происходит.Также по ее мнению, развитию крымской санаторно-курортной отрасли поспособствовал бы статус федеральных курортов – такой есть, например, у Сочи, Анапы и Геленджика. А еще законодательная конкретизация термина "медицинский туризм" – это, вероятно, помогло бы решению разночтений, возникающих при формировании программ развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько востребованы санатории КрымаВ Саках стали добывать больше лечебной грязиОбернули, подержали: как грязь может помочь и навредить
https://crimea.ria.ru/20231018/krym-gotov-vstrechat-turistov-iz-kitaya-perspektivy-i-problemy-1132181175.html
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туризм в крыму, елена одарюк, крым курортный, отдых в крыму, крым, медицинский туризм в крыму, внутренний туризм
Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма

Эксперт: крымские курорты надо больше рекламировать как здравницы

19:38 27.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Большинство Крымских санаториев уверенно могут претендовать на уровень "три звезды" по условиям проживания, при этом лечебно-оздоровительные услуги на их базе уникальны и могут помочь в решении целого ряда проблем со здоровьем, о чем россияне недостаточно проинформированы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса Севастопольского государственного университета, директор турфирмы Елена Одарюк.
Елена Одарюк о санаторном лечении в Крыму
Вчера, 19:38

В Крым – за здоровьем

"Если говорить о крымских курортах – люди сюда едут за морем. А вот о том, какие именно курорты есть в Крыму, знают не все. При этом Ялта и Алушта – лечебные климатические приморские курорты, Саки и Евпатория – бальнеогрязевой курорт. К сожалению, об их возможностях и эффективности лечения на их базе знают не многие", – констатирует Одарюк.
По ее словам, программы крымских санаториев разнообразны и направлены на лечение целого спектра различных заболеваний. И хотя уровень комфортабельности в большинстве случаев средний, зато эффективность лечения и оздоровления в Крыму очень высокая.

"Ценность не в том, в каком номере вы живете, а в том, какую медицинскую услугу получите. Да, здесь в основном хорошие "три звезды". Но главное – вы едете сюда за здоровьем", – объясняет эксперт.

Из поликлиники на курорт

"Крымская санаторно-курортная традиция недостаточно звучит за пределами Крыма. Ее надо открыть миру гораздо больше. Недостаточно рекламы крымским курортам как здравницам, как местам, куда можно приехать за здоровьем, а не за пляжем", – продолжает Одарюк.
Она уточняет, что направление продвигают на различных всероссийских площадках, однако считает, что меры господдержки нужно увеличивать. И главное – действительно эффективные крымские курорты по показаниям должны рекомендовать врачи в регионах России. Сейчас этого почти не происходит.

"Просто врачам не хватает знаний. В большинстве медицинских учебных заведений курортологии нет как науки, или же она стоит факультативом. Проблема начинается с этого: нужно вернуть обязательное изучение курортологии в том объеме, в котором это было в советское время. Чтобы доктор понимал, на какой курорт, когда и на какой срок отправлять больного", – поясняет гостья эфира.

Также по ее мнению, развитию крымской санаторно-курортной отрасли поспособствовал бы статус федеральных курортов – такой есть, например, у Сочи, Анапы и Геленджика. А еще законодательная конкретизация термина "медицинский туризм" – это, вероятно, помогло бы решению разночтений, возникающих при формировании программ развития.
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