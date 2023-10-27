https://crimea.ria.ru/20231027/vserossiyskaya-zdravnitsa-chego-ne-khvataet-sanatoriyam-kryma-1132348746.html

Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма

Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма

Большинство Крымских санаториев уверенно могут претендовать на уровень "три звезды" по условиям проживания, при этом лечебно-оздоровительные услуги на их базе... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T19:38

2023-10-27T19:38

2023-10-27T19:38

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

елена одарюк

крым курортный

отдых в крыму

крым

медицинский туризм в крыму

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_264081b20fa0c8e04648d6cdde933aee.jpg

Елена Одарюк о санаторном лечении в Крыму Елена Одарюк о санаторном лечении в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Большинство Крымских санаториев уверенно могут претендовать на уровень "три звезды" по условиям проживания, при этом лечебно-оздоровительные услуги на их базе уникальны и могут помочь в решении целого ряда проблем со здоровьем, о чем россияне недостаточно проинформированы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса Севастопольского государственного университета, директор турфирмы Елена Одарюк.В Крым – за здоровьем"Если говорить о крымских курортах – люди сюда едут за морем. А вот о том, какие именно курорты есть в Крыму, знают не все. При этом Ялта и Алушта – лечебные климатические приморские курорты, Саки и Евпатория – бальнеогрязевой курорт. К сожалению, об их возможностях и эффективности лечения на их базе знают не многие", – констатирует Одарюк.По ее словам, программы крымских санаториев разнообразны и направлены на лечение целого спектра различных заболеваний. И хотя уровень комфортабельности в большинстве случаев средний, зато эффективность лечения и оздоровления в Крыму очень высокая.Из поликлиники на курорт"Крымская санаторно-курортная традиция недостаточно звучит за пределами Крыма. Ее надо открыть миру гораздо больше. Недостаточно рекламы крымским курортам как здравницам, как местам, куда можно приехать за здоровьем, а не за пляжем", – продолжает Одарюк.Она уточняет, что направление продвигают на различных всероссийских площадках, однако считает, что меры господдержки нужно увеличивать. И главное – действительно эффективные крымские курорты по показаниям должны рекомендовать врачи в регионах России. Сейчас этого почти не происходит.Также по ее мнению, развитию крымской санаторно-курортной отрасли поспособствовал бы статус федеральных курортов – такой есть, например, у Сочи, Анапы и Геленджика. А еще законодательная конкретизация термина "медицинский туризм" – это, вероятно, помогло бы решению разночтений, возникающих при формировании программ развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько востребованы санатории КрымаВ Саках стали добывать больше лечебной грязиОбернули, подержали: как грязь может помочь и навредить

https://crimea.ria.ru/20231018/krym-gotov-vstrechat-turistov-iz-kitaya-perspektivy-i-problemy-1132181175.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, елена одарюк, крым курортный, отдых в крыму, крым, медицинский туризм в крыму, внутренний туризм