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Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой
Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой
Доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой в Крыму, составляет 58%, мужчин – 42%, сообщает пресс-служба РНКБ Банка (ПАО). РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T13:14
2024-03-12T13:14
2024-03-12T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой в Крыму, составляет 58%, мужчин – 42%, сообщает пресс-служба РНКБ Банка (ПАО).Согласно данным, возраст самого младшего заемщика – 15 лет, возраст самого старшего заемщика – 54 года, а средний возраст клиентов, оформивших такой кредит, – 21 год. Средний чек образовательного кредита – 353 тысячи рублей, а средний срок – 119 месяцев.Более 60% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах, говорится в исследовании.Кредиты предоставляются в рамках государственной программы "О государственной поддержке образовательного кредитования", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448. Согласно условиям программы, каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), кредит, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе
Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой
Женщины чаще мужчин берут кредиты на образование с господдержкой - эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой в Крыму, составляет 58%, мужчин – 42%, сообщает пресс-служба РНКБ Банка (ПАО).
Согласно данным, возраст самого младшего заемщика – 15 лет, возраст самого старшего заемщика – 54 года, а средний возраст клиентов, оформивших такой кредит, – 21 год. Средний чек образовательного кредита – 353 тысячи рублей, а средний срок – 119 месяцев.
Более 60% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах, говорится в исследовании.
Кредиты предоставляются в рамках государственной программы "О государственной поддержке образовательного кредитования", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448. Согласно условиям программы, каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ, напомнили в пресс-службе.