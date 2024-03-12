https://crimea.ria.ru/20240312/eksperty-zhenschiny-chasche-berut-kredity-na-obrazovanie-s-gospodderzhkoy-1135582885.html

Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой

Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой

Доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой в Крыму, составляет 58%, мужчин – 42%, сообщает пресс-служба РНКБ Банка (ПАО). РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T13:14

2024-03-12T13:14

2024-03-12T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Доля женщин, которые оформили образовательный кредит с господдержкой в Крыму, составляет 58%, мужчин – 42%, сообщает пресс-служба РНКБ Банка (ПАО).Согласно данным, возраст самого младшего заемщика – 15 лет, возраст самого старшего заемщика – 54 года, а средний возраст клиентов, оформивших такой кредит, – 21 год. Средний чек образовательного кредита – 353 тысячи рублей, а средний срок – 119 месяцев.Более 60% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах, говорится в исследовании.Кредиты предоставляются в рамках государственной программы "О государственной поддержке образовательного кредитования", утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448. Согласно условиям программы, каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ, напомнили в пресс-службе.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе