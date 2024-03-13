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В Мариуполь едет учиться молодежь из разных регионов России - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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В Мариуполь едет учиться молодежь из разных регионов России
В Мариуполь едет учиться молодежь из разных регионов России - РИА Новости Крым, 13.03.2024
В Мариуполь едет учиться молодежь из разных регионов России
Студентами вузов Мариуполя становятся уроженцы разных субъектов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В город едут новые и возвращаются местные... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T19:55
2024-03-13T19:52
мариуполь
эксклюзивы риа новости крым
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общество
образование в россии
высшее образование
лариса сиволап
мариупольский госуниверситет им. а.и. куинджи
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Студентами вузов Мариуполя становятся уроженцы разных субъектов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В город едут новые и возвращаются местные профессора и лучшие преподаватели высшей школы. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала и.о. ректора Мариупольского госуниверситета им. А.И. Куинджи, доктор экономических наук Лариса Сиволап.По ее словам, в Мариупольском государственном университете сегодня учатся 4500 студентов, и "это очень много для города".Сиволап отметила, что студенты 1 и 2 курсов уже вышли из дистанционного формата и успели почувствовать настоящую студенческую жизнь, в том числе они посещают вузы Москвы и Санкт-Петербурга в рамках программ."Министерство образования Российской Федерации очень помогает нам. Нам закупили новую технику, оборудование", – похвалилась ректор.Трудности, конечно, остаются. Так, например, пока обучение проводится в помещениях только одного корпуса, отметила она. Остальные еще в ремонте: "очень были разбиты, и их нужно восстанавливать основательно".По словам Сиволап, в одном из корпусов на территории Мариупольского университета в период украинской оккупации располагался штаб нацбатальона "Азов"*, который захватил город в 2014-м."Это был бывший Дом политпросвещения и, зная, что это строение имеет масштабное и серьезное бомбоубежище, "Азов"* пришел и поселился там, выгнав оттуда наших сотрудников и жителей города, которые пришли и прятались там", – рассказала Сиволап.По ее словам, боевики нацбатальона "совершали в городе зверские поступки, уничтожая именно мирных жителей Мариуполя". Хотя раньше, до прихода нацистской власти, люди здесь, в Приазовье, жили мирно, разговаривая на трех языках: украинском, русском и греческом (большая часть жителей – потомки греков-переселенцев из Крыма периода правления Екатерины II). Сейчас, с Россией, мир и покой снова вернулся, возвращаются и люди, говорит Сиволап.По словам Сиволап, направляясь из Мариуполя в Севастополь, она испытала "позитивные эмоции оттого, что наконец-то произошло вот такое воссоединение с Крымом"."Мне хочется пожелать и жителям Крыма, и нашего региона, мира. И, скажу честно, мы – не новые, мы территории, которые были и будем в составе России. И этим гордимся", – заключила она.Ранее сообщалась, что приказом Минобрнауки РФ в Мариуполе создан Азовский морской институт (мариупольский филиал Севастопольского государственного университета в ДНР). * Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институтВ Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе
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мариуполь, севастополь, общество, образование в россии, высшее образование, лариса сиволап, мариупольский госуниверситет им. а.и. куинджи, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
В Мариуполь едет учиться молодежь из разных регионов России

Студентами Мариупольского госуниверситета стали студенты из разных регионов России

19:55 13.03.2024
 
© РИА Новости КрымИ.о. ректора Мариупольского госуниверситета им. А.И. Куинджи Лариса Сиволап
И.о. ректора Мариупольского госуниверситета им. А.И. Куинджи Лариса Сиволап - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Студентами вузов Мариуполя становятся уроженцы разных субъектов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В город едут новые и возвращаются местные профессора и лучшие преподаватели высшей школы. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала и.о. ректора Мариупольского госуниверситета им. А.И. Куинджи, доктор экономических наук Лариса Сиволап.
По ее словам, в Мариупольском государственном университете сегодня учатся 4500 студентов, и "это очень много для города".
"В прошлом году поступили студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Башкортостана, из Республики Марий Эл, есть мальчик из Сургута. Как говорится: "Слух обо мне пройдет по всей Руси великой". Это очень приятно, мы гордимся этим", – рассказала руководитель мариупольского вуза на полях научно-практической конференции "Русская весна": 10 лет исторического выбора", открывшейся в Севастополе.
Сиволап отметила, что студенты 1 и 2 курсов уже вышли из дистанционного формата и успели почувствовать настоящую студенческую жизнь, в том числе они посещают вузы Москвы и Санкт-Петербурга в рамках программ.
"Министерство образования Российской Федерации очень помогает нам. Нам закупили новую технику, оборудование", – похвалилась ректор.
Трудности, конечно, остаются. Так, например, пока обучение проводится в помещениях только одного корпуса, отметила она. Остальные еще в ремонте: "очень были разбиты, и их нужно восстанавливать основательно".
По словам Сиволап, в одном из корпусов на территории Мариупольского университета в период украинской оккупации располагался штаб нацбатальона "Азов"*, который захватил город в 2014-м.
"Это был бывший Дом политпросвещения и, зная, что это строение имеет масштабное и серьезное бомбоубежище, "Азов"* пришел и поселился там, выгнав оттуда наших сотрудников и жителей города, которые пришли и прятались там", – рассказала Сиволап.
По ее словам, боевики нацбатальона "совершали в городе зверские поступки, уничтожая именно мирных жителей Мариуполя". Хотя раньше, до прихода нацистской власти, люди здесь, в Приазовье, жили мирно, разговаривая на трех языках: украинском, русском и греческом (большая часть жителей – потомки греков-переселенцев из Крыма периода правления Екатерины II). Сейчас, с Россией, мир и покой снова вернулся, возвращаются и люди, говорит Сиволап.
"Город уже разрастается. У нас новые микрорайоны, школы учатся в очном формате, детские сады открыты. Идет настоящая полноценная жизнь. Греческая диаспора возобновляет работу своего общества. В нашем университете профессорско-преподавательский состав сильный. Есть доктора наук, кандидаты, доценты. Та команда, которая была – люди постепенно возвращаются", – рассказала она.
По словам Сиволап, направляясь из Мариуполя в Севастополь, она испытала "позитивные эмоции оттого, что наконец-то произошло вот такое воссоединение с Крымом".
"Мне хочется пожелать и жителям Крыма, и нашего региона, мира. И, скажу честно, мы – не новые, мы территории, которые были и будем в составе России. И этим гордимся", – заключила она.
Ранее сообщалась, что приказом Минобрнауки РФ в Мариуполе создан Азовский морской институт (мариупольский филиал Севастопольского государственного университета в ДНР).
* Запрещенная в России террористическая организация
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