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В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин

В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 19.03.2023

В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин

Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T18:18

2023-03-19T18:18

2023-03-19T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Возводят дома"Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир", - написал он в своем Telegram-канале.По его информации, до конца текущего года планируется построить еще 30 домов на 2700 квартир.Строят дорогиВице-премьер страны отметил, что вместе с восстановлением жилья в новом российском городе идет и развитие экономики, создаются площадки, на которых в перспективе сможет работать бизнес."Активно строим дороги. В этом году только в Мариуполе построим 55 км и пять мостов", - отметил он."Важно для людей и качественное медицинское обслуживание. Ведутся работы по строительству современного комплекса Федерального медико-биологического агентства в городе", - написал Хуснуллин.В городе активно восстанавливаются школы и детские сады. К началу нового учебного года откроются Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет.Сейчас идут работы, связанные с благоустройством Приморского парка и реконструкцией стадиона "Ильичевиц", сообщил политик.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиХуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей

https://crimea.ria.ru/20230319/problemy-zhiteley-mariupolya-reshat-putin-dast-poruchenie-posle-vizita-1127642283.html

https://crimea.ria.ru/20230319/kogda-vosstanovyat-tsentr-mariupolya-khusnullin-nazval-sroki--1127640477.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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