https://crimea.ria.ru/20230319/v-mariupole-sdany-v-ekspluatatsiyu-35-mnogoetazhek--khusnullin-1127647621.html
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T18:18
2023-03-19T18:18
2023-03-19T18:18
марат хуснуллин
мариуполь
россия
новые регионы россии
владимир путин посетил мариуполь
новости
общество
жилье
ремонт дорог
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127647502_0:115:3167:1896_1920x0_80_0_0_302816191271ab7f1c2ce4a08883e6af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Возводят дома"Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир", - написал он в своем Telegram-канале.По его информации, до конца текущего года планируется построить еще 30 домов на 2700 квартир.Строят дорогиВице-премьер страны отметил, что вместе с восстановлением жилья в новом российском городе идет и развитие экономики, создаются площадки, на которых в перспективе сможет работать бизнес."Активно строим дороги. В этом году только в Мариуполе построим 55 км и пять мостов", - отметил он."Важно для людей и качественное медицинское обслуживание. Ведутся работы по строительству современного комплекса Федерального медико-биологического агентства в городе", - написал Хуснуллин.В городе активно восстанавливаются школы и детские сады. К началу нового учебного года откроются Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет.Сейчас идут работы, связанные с благоустройством Приморского парка и реконструкцией стадиона "Ильичевиц", сообщил политик.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиХуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
https://crimea.ria.ru/20230319/problemy-zhiteley-mariupolya-reshat-putin-dast-poruchenie-posle-vizita-1127642283.html
https://crimea.ria.ru/20230319/kogda-vosstanovyat-tsentr-mariupolya-khusnullin-nazval-sroki--1127640477.html
мариуполь
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127647502_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_55e9beae0ea88067be3a3712c64ffeac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, мариуполь, россия, новые регионы россии, владимир путин посетил мариуполь, новости, общество, жилье, ремонт дорог, события в донбассе
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
Вице-премьер Хуснуллин: в Мариуполе уже сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тыс. квартир
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Возводят дома
"Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир", - написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, до конца текущего года планируется построить еще 30 домов на 2700 квартир.
"В первую очередь, конечно, жилье. Люди видят ту работу, которая идет, все больше людей переезжают в новые комфортные дома. Президент осмотрел ЖК "Невский". В нем возводят шесть девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников", - рассказал Хуснуллин подробнее о визите президента Владимира Путина в Мариуполь.
Строят дороги
Вице-премьер страны отметил, что вместе с восстановлением жилья в новом российском городе идет и развитие экономики, создаются площадки, на которых в перспективе сможет работать бизнес.
"Активно строим дороги. В этом году только в Мариуполе построим 55 км и пять мостов", - отметил он.
"Важно для людей и качественное медицинское обслуживание. Ведутся работы по строительству современного комплекса Федерального медико-биологического агентства в городе", - написал Хуснуллин.
В городе активно восстанавливаются школы и детские сады. К началу нового учебного года откроются Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет.
Сейчас идут работы, связанные с благоустройством Приморского парка и реконструкцией стадиона "Ильичевиц", сообщил политик.
Читайте также на РИА Новости Крым: