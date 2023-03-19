Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230319/v-mariupole-sdany-v-ekspluatatsiyu-35-mnogoetazhek--khusnullin-1127647621.html
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T18:18
2023-03-19T18:18
марат хуснуллин
мариуполь
россия
новые регионы россии
владимир путин посетил мариуполь
новости
общество
жилье
ремонт дорог
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127647502_0:115:3167:1896_1920x0_80_0_0_302816191271ab7f1c2ce4a08883e6af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Возводят дома"Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир", - написал он в своем Telegram-канале.По его информации, до конца текущего года планируется построить еще 30 домов на 2700 квартир.Строят дорогиВице-премьер страны отметил, что вместе с восстановлением жилья в новом российском городе идет и развитие экономики, создаются площадки, на которых в перспективе сможет работать бизнес."Активно строим дороги. В этом году только в Мариуполе построим 55 км и пять мостов", - отметил он."Важно для людей и качественное медицинское обслуживание. Ведутся работы по строительству современного комплекса Федерального медико-биологического агентства в городе", - написал Хуснуллин.В городе активно восстанавливаются школы и детские сады. К началу нового учебного года откроются Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет.Сейчас идут работы, связанные с благоустройством Приморского парка и реконструкцией стадиона "Ильичевиц", сообщил политик.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиХуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
https://crimea.ria.ru/20230319/problemy-zhiteley-mariupolya-reshat-putin-dast-poruchenie-posle-vizita-1127642283.html
https://crimea.ria.ru/20230319/kogda-vosstanovyat-tsentr-mariupolya-khusnullin-nazval-sroki--1127640477.html
мариуполь
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127647502_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_55e9beae0ea88067be3a3712c64ffeac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, мариуполь, россия, новые регионы россии, владимир путин посетил мариуполь, новости, общество, жилье, ремонт дорог, события в донбассе
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: в Мариуполе уже сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тыс. квартир

18:18 19.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовостройки в Мариуполе
Новостройки в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мариуполь активно восстанавливается, первоочередная задача – обеспечить жильем местное население. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Возводят дома

"Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир", - написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, до конца текущего года планируется построить еще 30 домов на 2700 квартир.
"В первую очередь, конечно, жилье. Люди видят ту работу, которая идет, все больше людей переезжают в новые комфортные дома. Президент осмотрел ЖК "Невский". В нем возводят шесть девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников", - рассказал Хуснуллин подробнее о визите президента Владимира Путина в Мариуполь.
Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
13:13
Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита

Строят дороги

Вице-премьер страны отметил, что вместе с восстановлением жилья в новом российском городе идет и развитие экономики, создаются площадки, на которых в перспективе сможет работать бизнес.
"Активно строим дороги. В этом году только в Мариуполе построим 55 км и пять мостов", - отметил он.
"Важно для людей и качественное медицинское обслуживание. Ведутся работы по строительству современного комплекса Федерального медико-биологического агентства в городе", - написал Хуснуллин.
Горожане на площади Свободы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
10:59
Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки
В городе активно восстанавливаются школы и детские сады. К началу нового учебного года откроются Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет.
Сейчас идут работы, связанные с благоустройством Приморского парка и реконструкцией стадиона "Ильичевиц", сообщил политик.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи
Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
Медики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
 
Марат ХуснуллинМариупольРоссияНовые регионы РоссииВладимир Путин посетил МариупольНовостиОбществоЖильеРемонт дорогСобытия в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35В сознании и все принимает: Авербух рассказал о состоянии Костомарова
19:59Главные события и заявления дня: 19 марта
19:41Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму
19:32На Аляске произошло землетрясение
19:13Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области
18:57Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
18:39Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное тепло
18:18В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
17:54В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
17:31В Белоруссии предотвратили теракт: ликвидирован вооруженный иностранец
17:13Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют
16:57Под Тулой упал неопознанный беспилотник
16:49В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин
16:30Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС
16:09Обстоятельства оказались сильнее меня: певица МакSим о сорванном концерте
15:53Кремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявления
15:32Уничтожены более 300 солдат, разбиты ангары с техникой: ход спецоперации
15:16Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области
14:50Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8
14:33Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
Лента новостейМолния