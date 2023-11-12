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В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности
В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности - РИА Новости Крым, 12.11.2023
В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности
В условиях роста информационных угроз вузам приграничного Крыма следует рассмотреть перспективу внедрения новых направлений обучения, связанных с... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T16:18
2023-11-12T16:18
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В условиях роста информационных угроз вузам приграничного Крыма следует рассмотреть перспективу внедрения новых направлений обучения, связанных с медиабезопасностью. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.Программу бакалавриата, по которой в стране впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности, внедрила Российская академия народного хозяйства и государственного управления. Задачей таких специалистов станет распознавание, предотвращение, нейтрализация и противодействие деструктивному пользовательскому контенту в соцсетях и мессенджерах - от пропаганды экстремизма до разрушения семейных ценностей.По его мнению, практика, внедренная РАНХиГС, может быть удачно продублирована и в других регионах страны. Особенно это актуально для Крыма и Севастополя, других приграничных регионов и новых территорий, поскольку все эти регионы особенно часто подвергаются массированным информационным диверсиям."Безусловно, Крыму нужны такие специалисты. Нужно ли внедрять такие программы в вузах нашего региона? Как минимум вопрос нуждается в рассмотрении. Думаю, такие программы могут быть разработаны в крымских вузах и внедрены в сотрудничестве с органами государственной власти, силовыми структурами, различными надзорными органами", - считает директор института.При этом он подчеркивает: несмотря на то, что медиаполицейских в Крыму пока не готовят, в учебные программы целого ряда дисциплин института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского встроены курсы медиаграмотности, в том числе это касается факультетов журналистики и издательского дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую молодежь призвали в киберволонтерыВ Крыму оценили перспективу лишения гражданства за фейки"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
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кфу (крымский федеральный университет), александр мащенко, новости крыма, мнения, крым, безопасность, интернет, общество, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности

В КФУ готовы изучать вопрос внедрения программы подготовки медиаполицейских

16:18 12.11.2023
 
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В условиях роста информационных угроз вузам приграничного Крыма следует рассмотреть перспективу внедрения новых направлений обучения, связанных с медиабезопасностью. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.
Программу бакалавриата, по которой в стране впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности, внедрила Российская академия народного хозяйства и государственного управления. Задачей таких специалистов станет распознавание, предотвращение, нейтрализация и противодействие деструктивному пользовательскому контенту в соцсетях и мессенджерах - от пропаганды экстремизма до разрушения семейных ценностей.
"Вне всяких сомнений, государство должно контролировать свое информационное пространство. Люди должны нести ответственность за то, что говорят, к чему призывают, какую информацию распространяют в интернете. Также как они должны нести ответственность за свои действия в офлайне. Конечно, для того, чтобы контролировать инфополе нужны специалисты с определенными знаниями и компетенциями, которые понимают, как этот контроль осуществить, как эту информацию найти и обладают профессиональным пониманием, где заканчивается свобода слова и начинается нарушение закона. Идея с такой профессиональной подготовкой совершенно правильная и справедливая", - убежден Мащенко.
По его мнению, практика, внедренная РАНХиГС, может быть удачно продублирована и в других регионах страны. Особенно это актуально для Крыма и Севастополя, других приграничных регионов и новых территорий, поскольку все эти регионы особенно часто подвергаются массированным информационным диверсиям.
"Безусловно, Крыму нужны такие специалисты. Нужно ли внедрять такие программы в вузах нашего региона? Как минимум вопрос нуждается в рассмотрении. Думаю, такие программы могут быть разработаны в крымских вузах и внедрены в сотрудничестве с органами государственной власти, силовыми структурами, различными надзорными органами", - считает директор института.
При этом он подчеркивает: несмотря на то, что медиаполицейских в Крыму пока не готовят, в учебные программы целого ряда дисциплин института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского встроены курсы медиаграмотности, в том числе это касается факультетов журналистики и издательского дела.
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