https://crimea.ria.ru/20231112/v-krymu-otsenili-ideyu-gotovit-agentov-natsionalnoy-mediabezopasnosti-1132722812.html

В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности

В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности - РИА Новости Крым, 12.11.2023

В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности

В условиях роста информационных угроз вузам приграничного Крыма следует рассмотреть перспективу внедрения новых направлений обучения, связанных с... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T16:18

2023-11-12T16:18

2023-11-12T16:18

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В условиях роста информационных угроз вузам приграничного Крыма следует рассмотреть перспективу внедрения новых направлений обучения, связанных с медиабезопасностью. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.Программу бакалавриата, по которой в стране впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности, внедрила Российская академия народного хозяйства и государственного управления. Задачей таких специалистов станет распознавание, предотвращение, нейтрализация и противодействие деструктивному пользовательскому контенту в соцсетях и мессенджерах - от пропаганды экстремизма до разрушения семейных ценностей.По его мнению, практика, внедренная РАНХиГС, может быть удачно продублирована и в других регионах страны. Особенно это актуально для Крыма и Севастополя, других приграничных регионов и новых территорий, поскольку все эти регионы особенно часто подвергаются массированным информационным диверсиям."Безусловно, Крыму нужны такие специалисты. Нужно ли внедрять такие программы в вузах нашего региона? Как минимум вопрос нуждается в рассмотрении. Думаю, такие программы могут быть разработаны в крымских вузах и внедрены в сотрудничестве с органами государственной власти, силовыми структурами, различными надзорными органами", - считает директор института.При этом он подчеркивает: несмотря на то, что медиаполицейских в Крыму пока не готовят, в учебные программы целого ряда дисциплин института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского встроены курсы медиаграмотности, в том числе это касается факультетов журналистики и издательского дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую молодежь призвали в киберволонтерыВ Крыму оценили перспективу лишения гражданства за фейки"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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кфу (крымский федеральный университет), александр мащенко, новости крыма, мнения, крым, безопасность, интернет, общество, безопасность республики крым и севастополя