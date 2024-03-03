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Движение по Крымскому мосту закрыто - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Движение по Крымскому мосту закрыто
Движение по Крымскому мосту закрыто - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Движение по Крымскому мосту закрыто
Движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T03:40
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее Крымский мост дважды перекрывали в пятницу - с 15.30 до 16.40 и с 16.58 до 17.45.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, транспорт, логистика
Движение по Крымскому мосту закрыто

Крымский мост закрыт в третий раз за сутки

03:40 03.03.2024 (обновлено: 06:47 03.03.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее Крымский мост дважды перекрывали в пятницу - с 15.30 до 16.40 и с 16.58 до 17.45.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.
Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мостКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьТранспортЛогистика
 
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