https://crimea.ria.ru/20240303/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zakryto-1135348197.html

Движение по Крымскому мосту закрыто

Движение по Крымскому мосту закрыто - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Движение по Крымскому мосту закрыто

Движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T03:40

2024-03-03T03:40

2024-03-03T06:47

крымский мост

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее Крымский мост дважды перекрывали в пятницу - с 15.30 до 16.40 и с 16.58 до 17.45.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, транспорт, логистика