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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Крымский мост закрыт
По Крымскому мосту временно перекрыт проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T15:14
2024-03-21T15:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
крым
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту временно перекрыт проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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крымский мост, керчь, крым, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для транспорта

15:14 21.03.2024 (обновлено: 15:17 21.03.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту временно перекрыт проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКрымТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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