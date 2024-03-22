https://crimea.ria.ru/20240322/pochti-tysyacha-bespilotnikov-i-tekhnika-nato-unichtozheny-v-zone-vso-1135928339.html

Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО

Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО

Вертолет "Ми-8", более 150 реактивных снарядов, чуть менее тысячи беспилотников и почти два десятка единиц иностранной военной техники уничтожены российскими... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T15:21

2024-03-22T15:21

2024-03-22T16:04

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1131997765_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_0cecaee2779347f32d45a1a2dd956d84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Вертолет "Ми-8", более 150 реактивных снарядов, чуть менее тысячи беспилотников и почти два десятка единиц иностранной военной техники уничтожены российскими военными в зоне проведения спецоперации за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD", – перечислили в военном ведомстве.Кроме того, российской авиацией и средствами ПВО за неделю сбит украинский вертолет "Ми-8", две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты "С-200", 156 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", а также 992 беспилотника.Ранее в Минобороны сообщили, что с 16 по 22 марта российские военные нанесли 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.В пятницу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктовБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетикиОбъем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости