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Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО
Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО
Вертолет "Ми-8", более 150 реактивных снарядов, чуть менее тысячи беспилотников и почти два десятка единиц иностранной военной техники уничтожены российскими... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T15:21
2024-03-22T16:04
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Вертолет "Ми-8", более 150 реактивных снарядов, чуть менее тысячи беспилотников и почти два десятка единиц иностранной военной техники уничтожены российскими военными в зоне проведения спецоперации за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD", – перечислили в военном ведомстве.Кроме того, российской авиацией и средствами ПВО за неделю сбит украинский вертолет "Ми-8", две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты "С-200", 156 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", а также 992 беспилотника.Ранее в Минобороны сообщили, что с 16 по 22 марта российские военные нанесли 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.В пятницу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктовБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетикиОбъем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО

Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО за неделю

15:21 22.03.2024 (обновлено: 16:04 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанк Т-90МС "Прорыв"
Танк Т-90МС Прорыв - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Вертолет "Ми-8", более 150 реактивных снарядов, чуть менее тысячи беспилотников и почти два десятка единиц иностранной военной техники уничтожены российскими военными в зоне проведения спецоперации за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD", – перечислили в военном ведомстве.
Кроме того, российской авиацией и средствами ПВО за неделю сбит украинский вертолет "Ми-8", две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты "С-200", 156 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", а также 992 беспилотника.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 16 по 22 марта российские военные нанесли 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.
В пятницу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
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