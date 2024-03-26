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Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России
Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T16:15
2024-03-26T16:15
2024-03-26T16:15
кирилл буданов*
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Все, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - сказал Бортников журналистам.На уточняющий вопрос, почему Кирилл Буданов* до сих пор жив, глава ведомства сказал: "Все впереди".Также он подчеркнул, что СБУ необходимо признать террористической организацией и сообщил, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Глава ведомства убежден, что такие действия не могут остаться без внимания, и что соответствующие меры будут приняты для защиты интересов России.Ранее во вторник Бортников заявил, что строившие теракт в "Крокус Сити Холле" бандиты намеревались уйти на Украину, где их планировали встречать как героев. В февраля Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов. * Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* КрымуВоенный эксперт оценил новые угрозы Буданова* КрымуМогут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова*
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кирилл буданов*, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), украина, терроризм, россия, новости
Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России
Директор ФСБ назвал Буданова* законной целью для российской армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Все, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - сказал Бортников журналистам.
На уточняющий вопрос, почему Кирилл Буданов* до сих пор жив, глава ведомства сказал: "Все впереди".
Также он подчеркнул, что СБУ необходимо признать террористической организацией и сообщил, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Глава ведомства убежден, что такие действия не могут остаться без внимания, и что соответствующие меры будут приняты для защиты интересов России.
Ранее во вторник Бортников заявил
, что строившие теракт в "Крокус Сити Холле" бандиты намеревались уйти на Украину, где их планировали встречать как героев.
В февраля Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу* в перечень террористов и экстремистов
. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова*
по обвинению в причастности к совершению 104 терактов.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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