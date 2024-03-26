https://crimea.ria.ru/20240326/direktor-fsb-bortnikov-budanov---zakonnaya-tsel-dlya-rossii-1136052169.html

Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России

Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T16:15

2024-03-26T16:15

2024-03-26T16:15

кирилл буданов*

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

главное управление разведки украины (гур)

украина

терроризм

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132991787_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_e9df2e743d892f1d432a74a5d09af2cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Все, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - сказал Бортников журналистам.На уточняющий вопрос, почему Кирилл Буданов* до сих пор жив, глава ведомства сказал: "Все впереди".Также он подчеркнул, что СБУ необходимо признать террористической организацией и сообщил, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Глава ведомства убежден, что такие действия не могут остаться без внимания, и что соответствующие меры будут приняты для защиты интересов России.Ранее во вторник Бортников заявил, что строившие теракт в "Крокус Сити Холле" бандиты намеревались уйти на Украину, где их планировали встречать как героев. В февраля Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу* в перечень террористов и экстремистов. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов. * Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* КрымуВоенный эксперт оценил новые угрозы Буданова* КрымуМогут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова*

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), украина, терроризм, россия, новости