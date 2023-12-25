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Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова
Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в причастности к совершению РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T13:11
2023-12-25T13:11
кирилл буданов
новости
украина
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в причастности к совершению 104 терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России, уточнили в суде.Ранее ФСБ России заявила, что Буданов, его сотрудники и агенты являются организаторами теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника ГУР минобороны Украины.Также в октябре этого года Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку в причастности к более 100 ударам беспилотников по территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФНардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за чтоСК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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кирилл буданов, новости, украина, главное управление разведки украины (гур)
Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова

Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины Буданова

13:11 25.12.2023
 
© AP PhotoГенерал-майор Кирилл Буданов
Генерал-майор Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в причастности к совершению 104 терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В отношении Буданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.
Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России, уточнили в суде.
Ранее ФСБ России заявила, что Буданов, его сотрудники и агенты являются организаторами теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника ГУР минобороны Украины.
Также в октябре этого года Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку в причастности к более 100 ударам беспилотников по территории России.
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Кирилл БудановНовостиУкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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