https://crimea.ria.ru/20231225/sud-arestoval-glavu-voennoy-razvedki-ukrainy-budanova-1133783578.html

Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова

Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в причастности к совершению РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T13:11

2023-12-25T13:11

2023-12-25T13:11

кирилл буданов

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главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в причастности к совершению 104 терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России, уточнили в суде.Ранее ФСБ России заявила, что Буданов, его сотрудники и агенты являются организаторами теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника ГУР минобороны Украины.Также в октябре этого года Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку в причастности к более 100 ударам беспилотников по территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФНардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за чтоСК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов, новости, украина, главное управление разведки украины (гур)