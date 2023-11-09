https://crimea.ria.ru/20231109/nardep-ukrainy-parasyuk-osuzhden-v-rossii-na-11-let--kak-i-za-chto-1132693186.html

Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что

Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что

Суд в РФ приговорил к 11 годам лишения свободы заочно депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, ранее объявленного в международный розыск в связи с... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T16:21

2023-11-09T16:21

2023-11-09T16:21

владимир парасюк

украина

верховная рада украины

ск рф (следственный комитет российской федерации)

посольство рф

львов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Суд в РФ приговорил к 11 годам лишения свободы заочно депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, ранее объявленного в международный розыск в связи с нападением на Генконсульство России во Львове. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Как установило следствие и суд, Парасюк, разделяя антироссийские позиции и желая осложнить международные отношения России и Украины, принял участие в нападении на Генеральное консульство РФ во Львове, организованной радикальными украинскими структурами 9 марта 2016 года.Отмечается, что доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, были признаны судом достаточными для вынесения приговора украинскому нардепу. Ему вменяется нападение на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и надругательство над Государственным флагом России.Суд приговорил Парасюка заочно к 11 годам лишения свободы. Ранее он был объявлен в международный розыск.СК РФ продолжает работу по выявлению лиц, принимавших участие в нападениях на российские дипучреждения и привлечению их к уголовной ответственности, заключили в ведомстве.Ранее в России объявили в розыск экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата

украина

львов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир парасюк, украина, верховная рада украины, ск рф (следственный комитет российской федерации), посольство рф, львов