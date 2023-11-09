https://crimea.ria.ru/20231109/nardep-ukrainy-parasyuk-osuzhden-v-rossii-na-11-let--kak-i-za-chto-1132693186.html
Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что
Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что
Суд в РФ приговорил к 11 годам лишения свободы заочно депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, ранее объявленного в международный розыск в связи с... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T16:21
2023-11-09T16:21
2023-11-09T16:21
владимир парасюк
украина
верховная рада украины
ск рф (следственный комитет российской федерации)
посольство рф
львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Суд в РФ приговорил к 11 годам лишения свободы заочно депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, ранее объявленного в международный розыск в связи с нападением на Генконсульство России во Львове. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Как установило следствие и суд, Парасюк, разделяя антироссийские позиции и желая осложнить международные отношения России и Украины, принял участие в нападении на Генеральное консульство РФ во Львове, организованной радикальными украинскими структурами 9 марта 2016 года.Отмечается, что доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, были признаны судом достаточными для вынесения приговора украинскому нардепу. Ему вменяется нападение на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и надругательство над Государственным флагом России.Суд приговорил Парасюка заочно к 11 годам лишения свободы. Ранее он был объявлен в международный розыск.СК РФ продолжает работу по выявлению лиц, принимавших участие в нападениях на российские дипучреждения и привлечению их к уголовной ответственности, заключили в ведомстве.Ранее в России объявили в розыск экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата
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РИА Новости Крым
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владимир парасюк, украина, верховная рада украины, ск рф (следственный комитет российской федерации), посольство рф, львов
Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что
Следком: украинский нардеп Парасюк приговорен заочно к 11 годам тюрьмы в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Суд в РФ приговорил к 11 годам лишения свободы заочно депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, ранее объявленного в международный розыск в связи с нападением на Генконсульство России во Львове. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Как установило следствие и суд, Парасюк, разделяя антироссийские позиции и желая осложнить международные отношения России и Украины, принял участие в нападении на Генеральное консульство РФ во Львове, организованной радикальными украинскими структурами 9 марта 2016 года.
"Парасюк незаконно проник на территорию российского представительства, где сорвал с флагштока Государственный флаг Российской Федерации, вынес его к митингующим и растоптал ногами. При этом Парасюк публично призывал присутствующих совершить аналогичные насильственные действия в отношении дипломатического учреждения и его сотрудников", – сообщили в СК.
Отмечается, что доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, были признаны судом достаточными для вынесения приговора украинскому нардепу. Ему вменяется нападение на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и надругательство над Государственным флагом России.
Суд приговорил Парасюка заочно к 11 годам лишения свободы. Ранее он был объявлен в международный розыск.
СК РФ продолжает работу по выявлению лиц, принимавших участие в нападениях на российские дипучреждения и привлечению их к уголовной ответственности, заключили в ведомстве.
Ранее в России объявили в розыск
экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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