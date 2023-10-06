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СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске
СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске - РИА Новости Крым, 06.10.2023
СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске
СК России предъявил обвинения секретарю СНБО Украины Парубию, генпрокурору Украины Махницкому и председателю государственной погранслужбы Украины Литвину,... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T13:12
2023-10-06T13:12
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. СК России предъявил обвинения секретарю СНБО Украины Парубию, генпрокурору Украины Махницкому и председателю государственной погранслужбы Украины Литвину, отдававшим в 2014 году преступные приказы обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР. Все трое в розыске. Об этом сообщили в информационном центре российского Следкома по итогам прошедшего в Луганске оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.Отмечается, что в 2014 году подконтрольные им боевики осуществляли по их приказам многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне ВФУ собранные СК доказательства позволили заочно привлечь еще 204 иностранца.Глава ведомства Александр Бастыркин подчеркнул важность найти всех виновных, причастных к преступным событиям на юго-востоке Украины с 2014 года. Он поручил продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также активизировать деятельность по установлению размера материального ущерба, который был причинен украинскими националистами.Глава СК России озвучил, что предстоят еще большая работа и решение различных задач, направленных на реализацию масштабной программы возрождения и включения новых регионов в единое образовательное пространство России.Ранее сообщалось, что экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович объявлен в розыск в России. Читайте также на РИА Новости Крым: Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости, новые регионы россии, украина
СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске

СК России объявил в розыск секретаря СНБО Украины Парубия и глав еще двух ведомств

13:12 06.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
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© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. СК России предъявил обвинения секретарю СНБО Украины Парубию, генпрокурору Украины Махницкому и председателю государственной погранслужбы Украины Литвину, отдававшим в 2014 году преступные приказы обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР. Все трое в розыске. Об этом сообщили в информационном центре российского Следкома по итогам прошедшего в Луганске оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.
"Следствием заочно предъявлены обвинения секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину… Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 2014 году подконтрольные им боевики осуществляли по их приказам многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне ВФУ собранные СК доказательства позволили заочно привлечь еще 204 иностранца.
"Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан", – уточнили в Следкоме.
Глава ведомства Александр Бастыркин подчеркнул важность найти всех виновных, причастных к преступным событиям на юго-востоке Украины с 2014 года. Он поручил продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также активизировать деятельность по установлению размера материального ущерба, который был причинен украинскими националистами.
Глава СК России озвучил, что предстоят еще большая работа и решение различных задач, направленных на реализацию масштабной программы возрождения и включения новых регионов в единое образовательное пространство России.
Ранее сообщалось, что экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович объявлен в розыск в России.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиНовые регионы РоссииУкраина
 
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