https://crimea.ria.ru/20231006/sk-rf-predyavil-obvineniya-glavam-trekh-vedomstv-ukrainy--oni-v-rozyske-1131895505.html

СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске

СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске - РИА Новости Крым, 06.10.2023

СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске

СК России предъявил обвинения секретарю СНБО Украины Парубию, генпрокурору Украины Махницкому и председателю государственной погранслужбы Украины Литвину,... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T13:12

2023-10-06T13:12

2023-10-06T13:12

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. СК России предъявил обвинения секретарю СНБО Украины Парубию, генпрокурору Украины Махницкому и председателю государственной погранслужбы Украины Литвину, отдававшим в 2014 году преступные приказы обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР. Все трое в розыске. Об этом сообщили в информационном центре российского Следкома по итогам прошедшего в Луганске оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.Отмечается, что в 2014 году подконтрольные им боевики осуществляли по их приказам многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне ВФУ собранные СК доказательства позволили заочно привлечь еще 204 иностранца.Глава ведомства Александр Бастыркин подчеркнул важность найти всех виновных, причастных к преступным событиям на юго-востоке Украины с 2014 года. Он поручил продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также активизировать деятельность по установлению размера материального ущерба, который был причинен украинскими националистами.Глава СК России озвучил, что предстоят еще большая работа и решение различных задач, направленных на реализацию масштабной программы возрождения и включения новых регионов в единое образовательное пространство России.Ранее сообщалось, что экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович объявлен в розыск в России. Читайте также на РИА Новости Крым: Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

украина

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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости, новые регионы россии, украина