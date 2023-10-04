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Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР
Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР
Верховный суд ЛНР дал 20 лет колонии строгого режима саперу ВСУ, который участвовал в минировании жилых домов в Северодонецке, из-за чего погибли мирные жители. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T18:11
2023-10-04T18:11
2023-10-04T18:05
всу (вооруженные силы украины)
суд
луганская народная республика (лнр)
приговор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд ЛНР дал 20 лет колонии строгого режима саперу ВСУ, который участвовал в минировании жилых домов в Северодонецке, из-за чего погибли мирные жители. Об этом сообщили в Следкоме России.Как установили следствие и суд, в марте 2022 года по приказу начальника инженерной службы батальона Бирин участвовал в минировании жилых домов и придомовых территорий в Северодонецке. Для этого он использовал осколочные заградительные мины, каждая из которых имела до нескольких тысяч поражающих элементов, рассказали в ведомстве.Каждая из установленных Бириным мин взорвалась в разное время, в результате чего трое мирных жителей 1981, 1964 и 1956 г.р. погибли, получив несовместимые с жизнью травмы.В ходе рассмотрения уголовного дела украинскому боевику было предъявлены обвинения в применении запрещенных методов в ходе вооруженного конфликта, а также жестоком обращении с гражданским населением и убийстве более двух человек, совершенном группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды.Свою вину Бирин полностью признал и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Уголовное дело в отношении начальника инженерной службы 42 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который отдавал преступные приказы, выделено в отдельное производство, заключили в Сдедкоме.Накануне, 3 октября, в СК России сообщили, что суд приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима украинского морпеха, который застрелил на заправке Мариуполе мирного жителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
https://crimea.ria.ru/20230922/ubil-za-poseschenie-kryma-boytsa-vsu-osudili-za-rasstrel-mirnogo-zhitelya-dnr-1131600865.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), суд, луганская народная республика (лнр), приговор, новости
Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР
Суд ЛНР дал 20 лет саперу ВСУ за минирование жилого дома и гибель мирных жителей ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд ЛНР дал 20 лет колонии строгого режима саперу ВСУ, который участвовал в минировании жилых домов в Северодонецке, из-за чего погибли мирные жители. Об этом сообщили в Следкоме России.
"Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для признания младшего сержанта Олега Бирина, проходящего военную службу по контракту в должности сапера 42 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины, виновным в совершении преступлений", – сказано в сообщении.
Как установили следствие и суд, в марте 2022 года по приказу начальника инженерной службы батальона Бирин участвовал в минировании жилых домов и придомовых территорий в Северодонецке. Для этого он использовал осколочные заградительные мины, каждая из которых имела до нескольких тысяч поражающих элементов, рассказали в ведомстве.
"В ночь с 14 на 15 марта 2022 года Бирин установил три вышеуказанных мины рядом с домом № 23 по шоссе Строителей... Невзирая на то, что в близлежащих домах проживали местные жители, которые могли стать невинными жертвами, Бирин закамуфлировал места установки мин, а также растяжек, повреждения которых приводило к срабатыванию взрывного устройства", – рассказали в СК.
Каждая из установленных Бириным мин взорвалась в разное время, в результате чего трое мирных жителей 1981, 1964 и 1956 г.р. погибли, получив несовместимые с жизнью травмы.
В ходе рассмотрения уголовного дела украинскому боевику было предъявлены обвинения в применении запрещенных методов в ходе вооруженного конфликта, а также жестоком обращении с гражданским населением и убийстве более двух человек, совершенном группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды.
Свою вину Бирин полностью признал и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении начальника инженерной службы 42 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который отдавал преступные приказы, выделено в отдельное производство, заключили в Сдедкоме.
Накануне, 3 октября, в СК России сообщили
, что суд приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима украинского морпеха, который застрелил на заправке Мариуполе мирного жителя.
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