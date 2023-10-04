https://crimea.ria.ru/20231004/zaminirovany-i-pogibli-saper-vsu-osuzhden-za-ubiystvo-zhiteley-lnr-1131848351.html

Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР

Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР

Верховный суд ЛНР дал 20 лет колонии строгого режима саперу ВСУ, который участвовал в минировании жилых домов в Северодонецке, из-за чего погибли мирные жители. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T18:11

2023-10-04T18:11

2023-10-04T18:05

всу (вооруженные силы украины)

суд

луганская народная республика (лнр)

приговор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд ЛНР дал 20 лет колонии строгого режима саперу ВСУ, который участвовал в минировании жилых домов в Северодонецке, из-за чего погибли мирные жители. Об этом сообщили в Следкоме России.Как установили следствие и суд, в марте 2022 года по приказу начальника инженерной службы батальона Бирин участвовал в минировании жилых домов и придомовых территорий в Северодонецке. Для этого он использовал осколочные заградительные мины, каждая из которых имела до нескольких тысяч поражающих элементов, рассказали в ведомстве.Каждая из установленных Бириным мин взорвалась в разное время, в результате чего трое мирных жителей 1981, 1964 и 1956 г.р. погибли, получив несовместимые с жизнью травмы.В ходе рассмотрения уголовного дела украинскому боевику было предъявлены обвинения в применении запрещенных методов в ходе вооруженного конфликта, а также жестоком обращении с гражданским населением и убийстве более двух человек, совершенном группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды.Свою вину Бирин полностью признал и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Уголовное дело в отношении начальника инженерной службы 42 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который отдавал преступные приказы, выделено в отдельное производство, заключили в Сдедкоме.Накануне, 3 октября, в СК России сообщили, что суд приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима украинского морпеха, который застрелил на заправке Мариуполе мирного жителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ

https://crimea.ria.ru/20230922/ubil-za-poseschenie-kryma-boytsa-vsu-osudili-za-rasstrel-mirnogo-zhitelya-dnr-1131600865.html

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всу (вооруженные силы украины), суд, луганская народная республика (лнр), приговор, новости