https://crimea.ria.ru/20231003/vystrelil-6-raz-morpekh-vsu-osuzhden-za-ubiystvo-muzhchiny-na-zapravke-1131830297.html

Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке

Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке

Механик-водитель бригады морской пехоты ВСУ приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T22:49

2023-10-03T22:49

2023-10-03T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Механик-водитель бригады морской пехоты ВСУ приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в Следственном комитете России."Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора механику-водителю инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.Как установил суд, с 24 февраля по 19 мая 2022 года он находился на боевых позициях в оккупированном ВСУ Мариуполе на территории ЧАО "Азовобщемаш". Вместе с сослуживцами обеспечивал "круговое блокирование в своей зоне ответственности и препятствовал свободному выходу мирного гражданского населения из города".Украинский военнослужащий признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.Свою вину осужденный полностью признал, в содеянном раскаялся, добавили в ведомстве.Решением суда боевик получил 24 года колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Такие же сроки заключения получили двое боевиков ВСУ за расстрел в ДНР автомобиля с мирными гражданами.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеУбил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРГранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, мариуполь, всу (вооруженные силы украины), закон и право, новости, общество