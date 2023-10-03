Рейтинг@Mail.ru
Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231003/vystrelil-6-raz-morpekh-vsu-osuzhden-za-ubiystvo-muzhchiny-na-zapravke-1131830297.html
Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке
Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке
Механик-водитель бригады морской пехоты ВСУ приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T22:49
2023-10-03T22:49
ск рф (следственный комитет российской федерации)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
мариуполь
всу (вооруженные силы украины)
закон и право
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122288470_0:176:2932:1825_1920x0_80_0_0_80070928737fcd52ee29315f5eb448a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Механик-водитель бригады морской пехоты ВСУ приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в Следственном комитете России."Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора механику-водителю инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.Как установил суд, с 24 февраля по 19 мая 2022 года он находился на боевых позициях в оккупированном ВСУ Мариуполе на территории ЧАО "Азовобщемаш". Вместе с сослуживцами обеспечивал "круговое блокирование в своей зоне ответственности и препятствовал свободному выходу мирного гражданского населения из города".Украинский военнослужащий признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.Свою вину осужденный полностью признал, в содеянном раскаялся, добавили в ведомстве.Решением суда боевик получил 24 года колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Такие же сроки заключения получили двое боевиков ВСУ за расстрел в ДНР автомобиля с мирными гражданами.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеУбил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРГранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ
мариуполь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122288470_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_6cbea09d36c2dbfe0bbf349f2dfc1622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, мариуполь, всу (вооруженные силы украины), закон и право, новости, общество
Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке

СК: водитель-морпех ВСУ осужден на 24 года колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

22:49 03.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоевик ВСУ. Архивное фото
Боевик ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Механик-водитель бригады морской пехоты ВСУ приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора механику-водителю инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.
Как установил суд, с 24 февраля по 19 мая 2022 года он находился на боевых позициях в оккупированном ВСУ Мариуполе на территории ЧАО "Азовобщемаш". Вместе с сослуживцами обеспечивал "круговое блокирование в своей зоне ответственности и препятствовал свободному выходу мирного гражданского населения из города".
"17 марта 2022 года осужденный во время боевого дежурства увидел гражданского мужчину, подъехавшего на автомобиле к зданию бывшей автозаправочной станции. По радиосвязи он доложил вышестоящему руководству, после чего получил приказ расстрелять мужчину. Он выполнил приказ и произвел не менее шести выстрелов из автомата. От полученных ранений потерпевший скончался", – рассказали в СК.
Украинский военнослужащий признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.
Свою вину осужденный полностью признал, в содеянном раскаялся, добавили в ведомстве.
Решением суда боевик получил 24 года колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя в Мариуполе.
Такие же сроки заключения получили двое боевиков ВСУ за расстрел в ДНР автомобиля с мирными гражданами.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине
Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииМариупольВСУ (Вооруженные силы Украины)Закон и правоНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
23:59Спикер палаты представителей конресса США Маккарти отправлен в отставку
23:20Главное за день: 3 октября
23:01"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни
22:49Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке
22:26Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри
22:01Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды
21:46Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова
21:34Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
21:22Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей
21:21В Севастополе отменили воздушную тревогу
21:15Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма
20:58Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма
20:35В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:14Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами
19:39Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
19:16Падение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валют
18:47Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта
18:22Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата
Лента новостейМолния