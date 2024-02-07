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Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T14:36
2024-02-07T14:36
2024-02-07T14:36
росфинмониторинг
алексей неижпапа*
кирилл буданов*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.Кроме того, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали командующий военно-воздушных сил Украины Николай Олещук* и командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк*.Всех четверых МВД России ранее объявило в розыск по уголовным статьям.* Внесены в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФСуд арестовал главу военной разведки Украины БудановаСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
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росфинмониторинг, алексей неижпапа*, кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Буданова и Неижпапу в список террористов и экстремистов