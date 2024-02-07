https://crimea.ria.ru/20240207/budanova-i-glavkoma-vmsu-vnesli-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1134757635.html

Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов

Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T14:36

2024-02-07T14:36

2024-02-07T14:36

росфинмониторинг

алексей неижпапа*

кирилл буданов*

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.Кроме того, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали командующий военно-воздушных сил Украины Николай Олещук* и командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк*.Всех четверых МВД России ранее объявило в розыск по уголовным статьям.* Внесены в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФСуд арестовал главу военной разведки Украины БудановаСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ

украина

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росфинмониторинг, алексей неижпапа*, кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости