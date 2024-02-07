Рейтинг@Mail.ru
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240207/budanova-i-glavkoma-vmsu-vnesli-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1134757635.html
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T14:36
2024-02-07T14:36
росфинмониторинг
алексей неижпапа*
кирилл буданов*
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132609342_0:56:1043:643_1920x0_80_0_0_2334ba1168f9788d5966e010ba11ae50.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.Кроме того, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали командующий военно-воздушных сил Украины Николай Олещук* и командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк*.Всех четверых МВД России ранее объявило в розыск по уголовным статьям.* Внесены в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФСуд арестовал главу военной разведки Украины БудановаСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132609342_85:0:1012:695_1920x0_80_0_0_bcc50966f49d2577ee735ddc3f74cb67.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росфинмониторинг, алексей неижпапа*, кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Буданова и Неижпапу в список террористов и экстремистов

14:36 07.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Буданов Кирилл Алексеевич*, 04.01.1986 года рождения, г. Киев Украинской ССР. Неижпапа Алексей Леонидович*, 09.10.1975 года рождения, г. Севастополь Украинской ССР", - значится в списке.
Кроме того, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали командующий военно-воздушных сил Украины Николай Олещук* и командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк*.
Всех четверых МВД России ранее объявило в розыск по уголовным статьям.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ
Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова
Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
 
РосфинмониторингАлексей Неижпапа*Кирилл Буданов*ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23Выборы президента РФ пройдут на две недели раньше в Херсонской области
14:40Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтении
14:36Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов
14:26Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек
14:18Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино
13:58Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 100 беспилотников
13:42Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
13:28Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено
13:15Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло
12:51Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура
12:31Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае
12:16Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"
12:03Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику после оползня в районе Сочи
11:51В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой
11:20Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России
11:12Пожар произошел в общежитии Симферополя
11:04Дешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского
10:50Атака ВСУ на город в Белгородской области: ранены двое мирных жителей
10:39В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley
10:01Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины
Лента новостейМолния