Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/v-magate-zayavili-o-nestabilnoy-situatsii-s-yadernoy-bezopasnostyu-na-zaes-1137537095.html
В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал заявление после потери связи Запорожской АЭС с линией... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T22:47
2024-05-23T22:47
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
рафаэль гросси
запорожская область
новости
ядерная энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125058484_0:154:3346:2036_1920x0_80_0_0_a53426fc9a300acece84907255b521e6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал заявление после потери связи Запорожской АЭС с линией электропередачи. Его текст опубликован на сайте агентства.В МАГАТЭ также отметили, что для крупнейшей в Европе атомной электростанции зависимость от одной или двух линий электропередачи является серьезным источником беспокойства.Линия 750 кВ "Днепровская" на Запорожской АЭС была отключена днем в четверг. На станции сообщили, что радиационный фон на ней и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – экспертНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125058484_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_dfd67b87b6b9c75ae2555b0600acf42d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, рафаэль гросси, запорожская область, новости, ядерная энергетика
В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Отключение ЛЭП подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС – Гросси

22:47 23.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал заявление после потери связи Запорожской АЭС с линией электропередачи. Его текст опубликован на сайте агентства.
"Отключение линии электропередачи 750 кВ "Днепровка" еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС во время вооруженного конфликта", - заявил Гросси.
В МАГАТЭ также отметили, что для крупнейшей в Европе атомной электростанции зависимость от одной или двух линий электропередачи является серьезным источником беспокойства.
Линия 750 кВ "Днепровская" на Запорожской АЭС была отключена днем в четверг. На станции сообщили, что радиационный фон на ней и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.
15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭ
Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская областьНовостиЯдерная энергетика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:26Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета Раиси
23:17Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ
23:04Главные новости Крыма: 23 мая
22:47В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
22:41Главное за день: 23 мая
22:19В Севастополе закрыли рейд
22:15Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад
21:42Сколько в Крыму миллионеров - ФНС
21:16Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
20:57Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
20:31Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенства
20:17В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
19:59Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России
19:46В Евпатории восстановили водоснабжение
19:33Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
19:12Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
19:10"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту
18:43Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
18:31Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест
18:22В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
Лента новостейМолния