https://crimea.ria.ru/20240523/v-magate-zayavili-o-nestabilnoy-situatsii-s-yadernoy-bezopasnostyu-na-zaes-1137537095.html

В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал заявление после потери связи Запорожской АЭС с линией... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T22:47

2024-05-23T22:47

2024-05-23T22:47

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

рафаэль гросси

запорожская область

новости

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал заявление после потери связи Запорожской АЭС с линией электропередачи. Его текст опубликован на сайте агентства.В МАГАТЭ также отметили, что для крупнейшей в Европе атомной электростанции зависимость от одной или двух линий электропередачи является серьезным источником беспокойства.Линия 750 кВ "Днепровская" на Запорожской АЭС была отключена днем в четверг. На станции сообщили, что радиационный фон на ней и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – экспертНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, рафаэль гросси, запорожская область, новости, ядерная энергетика