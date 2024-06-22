https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-zaes---narushena-rabota-podstantsii-raduga-1138290433.html

Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"

Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга" - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"

В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T12:31

2024-06-22T12:31

2024-06-22T12:31

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции в субботу.Сейчас на станции предпринимают меры по обеспечению ядерной безопасности. При этом отмечается, что атаки ВСУ на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создают угрозу жизнеобеспечению города, в котором живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции.Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭСКак избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение ГроссиНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости