Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"
При атаке ВСУ на ЗАЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции в субботу.
"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - сказано в сообщении.
Сейчас на станции предпринимают меры по обеспечению ядерной безопасности.
При этом отмечается, что атаки ВСУ на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создают угрозу жизнеобеспечению города, в котором живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции.
"Такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - констатируют на станции.
Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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