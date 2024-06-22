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Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга" - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"
Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга" - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"
В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T12:31
2024-06-22T12:31
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции в субботу.Сейчас на станции предпринимают меры по обеспечению ядерной безопасности. При этом отмечается, что атаки ВСУ на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создают угрозу жизнеобеспечению города, в котором живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции.Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭСКак избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение ГроссиНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
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энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"

При атаке ВСУ на ЗАЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов

12:31 22.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции в субботу.

"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - сказано в сообщении.

Сейчас на станции предпринимают меры по обеспечению ядерной безопасности.
При этом отмечается, что атаки ВСУ на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создают угрозу жизнеобеспечению города, в котором живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции.
"Такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - констатируют на станции.
Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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ЭнергодарЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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