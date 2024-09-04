https://crimea.ria.ru/20240904/doklad-grossi-o-situatsii-na-zaes-vryad-li-budet-pravdivym--balitskiy-1140115141.html

Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий

Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий

Власти Запорожской области не ожидают правдивого доклада от генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по итогам РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T14:17

2024-09-04T14:17

2024-09-04T14:17

рафаэль гросси

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

евгений балицкий

запорожская область

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125161593_0:166:1616:1075_1920x0_80_0_0_ee6dae6e5c6ee3cc34996449dd6bb30b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области не ожидают правдивого доклада от генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по итогам его визита на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам губернатора, делегация МАГАТЭ, как никто другой, знает, как надежно защищена станция от украинских боевиков, иначе они бы не приезжали в Энергодар так часто и уверенно.В среду делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. По словам гендиректора агентства, цель визита – "продолжить оказывать поддержку и помогать избежать ядерной аварии".Накануне Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленныйСитуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, запорожская область, безопасность, новости