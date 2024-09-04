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Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий
Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий
Власти Запорожской области не ожидают правдивого доклада от генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по итогам РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T14:17
2024-09-04T14:17
2024-09-04T14:17
рафаэль гросси
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
евгений балицкий
запорожская область
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области не ожидают правдивого доклада от генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по итогам его визита на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам губернатора, делегация МАГАТЭ, как никто другой, знает, как надежно защищена станция от украинских боевиков, иначе они бы не приезжали в Энергодар так часто и уверенно.В среду делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. По словам гендиректора агентства, цель визита – "продолжить оказывать поддержку и помогать избежать ядерной аварии".Накануне Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленныйСитуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
заэс (запорожская атомная электростанция)
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рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, запорожская область, безопасность, новости
Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий
Балицкий не рассчитывает на объективный доклад Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области не ожидают правдивого доклада от генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по итогам его визита на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз прибыл на Запорожскую АЭС. В очередной раз у миссии не хватит смелости заявить, откуда на самом деле ведутся регулярные обстрелы станции и каких усилий стоит нашей армии защищать реактор", - написал Балицкий в своем Telegram-канале
По словам губернатора, делегация МАГАТЭ, как никто другой, знает, как надежно защищена станция от украинских боевиков, иначе они бы не приезжали в Энергодар так часто и уверенно.
"Нам скрывать нечего, делегации МАГАТЭ будут показаны отчеты, как обеспечивается безопасность станции, последние замеры. Но я не рассчитываю на правдивый доклад Гросси. МАГАТЭ продолжит замалчивать правду, а наши ребята продолжат защищать станцию и весь мир", - добавил он.
В среду делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. По словам гендиректора агентства, цель визита – "продолжить оказывать поддержку и помогать избежать ядерной аварии".
Накануне Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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