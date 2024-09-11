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Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы
Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы
Часть потолочного перекрытия обрушилась в классной комнате одной из школ поселка Виноградное в Анапе. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России,... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T10:35
2024-09-11T10:35
анапа
кубань
краснодарский край
происшествия
школа
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Часть потолочного перекрытия обрушилась в классной комнате одной из школ поселка Виноградное в Анапе. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, по данному факту организована проверка.В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Это уже не первый случай в школах Кубани. В апреле одном из классов школы №2 города Армавира во время занятий обрушился потолок. В результате три ученика были доставлены в больницу с травмами.В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту идет проверка. Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме рухнули подвал и первый этаж – эвакуированы 17 жильцов В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном домеВ Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
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РИА Новости Крым
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5
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анапа, кубань, краснодарский край, происшествия, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы

Потолок обрушился в учебном кабинете в школе Анапы - Следком

10:35 11.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина МЧС у школы
Машина МЧС у школы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Часть потолочного перекрытия обрушилась в классной комнате одной из школ поселка Виноградное в Анапе. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, по данному факту организована проверка.
"Согласно полученным данным, утром 10 сентября 2024 года в кабинете русского языка произошло обрушение ряда плит потолочного покрытия. При этом никто из учащихся не пострадал", - сказано в сообщении.
В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Это уже не первый случай в школах Кубани. В апреле одном из классов школы №2 города Армавира во время занятий обрушился потолок. В результате три ученика были доставлены в больницу с травмами.
В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту идет проверка.
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АнапаКубаньКраснодарский крайПроисшествияШколаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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