https://crimea.ria.ru/20240911/potolochnye-plity-rukhnuli-v-klasse-odnoy-iz-shkol-anapy-1140270261.html

Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы

Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы

Часть потолочного перекрытия обрушилась в классной комнате одной из школ поселка Виноградное в Анапе. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России,... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T10:35

2024-09-11T10:35

2024-09-11T10:35

анапа

кубань

краснодарский край

происшествия

школа

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Часть потолочного перекрытия обрушилась в классной комнате одной из школ поселка Виноградное в Анапе. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, по данному факту организована проверка.В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Это уже не первый случай в школах Кубани. В апреле одном из классов школы №2 города Армавира во время занятий обрушился потолок. В результате три ученика были доставлены в больницу с травмами.В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту идет проверка. Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме рухнули подвал и первый этаж – эвакуированы 17 жильцов В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном домеВ Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок

анапа

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, кубань, краснодарский край, происшествия, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости