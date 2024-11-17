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Пожар в Симферополе полностью ликвидирован

Пожар в Симферополе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Пожар в Симферополе полностью ликвидирован

В Симферополе полностью ликвидировали пожар на складе с автозапчастями. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T19:15

2024-11-17T19:15

2024-11-17T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе полностью ликвидировали пожар на складе с автозапчастями. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.О возгорании стало известно в воскресенье в 16:50. Было установлено, что горело одноэтажное складское помещение с автозапчастями. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседнее офисное здание. Всего на тушение пожара были привлечены 28 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет, сообщили ранее в МЧС.В ночь на воскресенье в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за курения.На днях в Саках сотрудники ГУ МЧС России по Крыму спасли из горящей квартиры женщину, которая уснула в кровати с непотушенной сигаретой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмыНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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