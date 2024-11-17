Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Симферополе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241117/pozhar-v-simferopole-polnostyu-likvidirovan-1141924719.html
Пожар в Симферополе полностью ликвидирован
Пожар в Симферополе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Пожар в Симферополе полностью ликвидирован
В Симферополе полностью ликвидировали пожар на складе с автозапчастями. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T19:15
2024-11-17T19:15
симферополь
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9564483d889e05fc0a315653122e3160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе полностью ликвидировали пожар на складе с автозапчастями. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.О возгорании стало известно в воскресенье в 16:50. Было установлено, что горело одноэтажное складское помещение с автозапчастями. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседнее офисное здание. Всего на тушение пожара были привлечены 28 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет, сообщили ранее в МЧС.В ночь на воскресенье в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за курения.На днях в Саках сотрудники ГУ МЧС России по Крыму спасли из горящей квартиры женщину, которая уснула в кровати с непотушенной сигаретой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмыНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e11a23d66526d628a953e1cc1773eb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
Пожар в Симферополе полностью ликвидирован

Пожар на складе с автозапчастями в Симферополе полностью ликвидирован

19:15 17.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе полностью ликвидировали пожар на складе с автозапчастями. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"18:53 полная ликвидация", – сказано в сообщении ведомства.
О возгорании стало известно в воскресенье в 16:50. Было установлено, что горело одноэтажное складское помещение с автозапчастями. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседнее офисное здание. Всего на тушение пожара были привлечены 28 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет, сообщили ранее в МЧС.
В ночь на воскресенье в горящей квартире в многоквартирном доме в Феодосии погиб человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за курения.
На днях в Саках сотрудники ГУ МЧС России по Крыму спасли из горящей квартиры женщину, которая уснула в кровати с непотушенной сигаретой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку
В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы
На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
 
СимферопольНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России
20:48Как в Севастополе спасают недоношенных детей
20:27В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране
20:11Новый план Зеленского и теракт в Севастополе: топ новостей недели
19:38Международный день студентов – инфографика
19:15Пожар в Симферополе полностью ликвидирован
19:06Обеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронта
18:34Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
18:07ВСУ попали в "котел" в Курской области
18:01В Симферополе горит склад с автозапчастями
17:47Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
17:16Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области
16:43Погодный армагеддон: повторится ли в Крыму на следующей неделе шторм века
16:09Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества
15:31При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты
15:10Формирования 12 бригад ВСУ разбиты в Курской области
14:18В Курской области дрон атаковал машину участкового - погибла женщина
13:56В Канаде допустили окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцы
13:19Армия России продвинулась в ДНР на нескольких направлениях
13:07В море у Севастополя появились первые "моржи"
Лента новостейМолния