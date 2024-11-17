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ВСУ попали в "котел" в Курской области

ВСУ попали в "котел" в Курской области - РИА Новости Крым, 17.11.2024

ВСУ попали в "котел" в Курской области

Российские войска блокировали подразделения ВСУ в Курской области в районе Ольговской рощи, идет ликвидация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T18:07

2024-11-17T18:07

2024-11-17T18:10

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

россия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска блокировали подразделения ВСУ в Курской области в районе Ольговской рощи, идет ликвидация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что блокирования вражеских подразделений удалось добиться благодаря успешных действий группировки войск "Север" ВС РФ. Все попытки врага выбраться из котла оказались провальными.Уточняется, что 24 украинских боевика взяты в плен. Зачистка района от боевиков ВСУ продолжается.Ранее в этот день в МО РФ сообщили, что в Курской области за сутки были разбиты формирования двенадцати бригад ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техникиРФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиПри ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты

курская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, потери всу