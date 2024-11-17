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ВСУ попали в "котел" в Курской области - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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ВСУ попали в "котел" в Курской области
ВСУ попали в "котел" в Курской области - РИА Новости Крым, 17.11.2024
ВСУ попали в "котел" в Курской области
Российские войска блокировали подразделения ВСУ в Курской области в районе Ольговской рощи, идет ликвидация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T18:07
2024-11-17T18:10
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска блокировали подразделения ВСУ в Курской области в районе Ольговской рощи, идет ликвидация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что блокирования вражеских подразделений удалось добиться благодаря успешных действий группировки войск "Север" ВС РФ. Все попытки врага выбраться из котла оказались провальными.Уточняется, что 24 украинских боевика взяты в плен. Зачистка района от боевиков ВСУ продолжается.Ранее в этот день в МО РФ сообщили, что в Курской области за сутки были разбиты формирования двенадцати бригад ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техникиРФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиПри ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, потери всу
ВСУ попали в "котел" в Курской области

ВСУ попали в "котел" в районе Ольговской рощи в Курской области – идет зачистка

18:07 17.11.2024 (обновлено: 18:10 17.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска блокировали подразделения ВСУ в Курской области в районе Ольговской рощи, идет ликвидация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что блокирования вражеских подразделений удалось добиться благодаря успешных действий группировки войск "Север" ВС РФ. Все попытки врага выбраться из котла оказались провальными.

"Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла". В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами", – рассказали в МО РФ.

Уточняется, что 24 украинских боевика взяты в плен. Зачистка района от боевиков ВСУ продолжается.
Ранее в этот день в МО РФ сообщили, что в Курской области за сутки были разбиты формирования двенадцати бригад ВСУ.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФРоссияПотери ВСУ
 
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