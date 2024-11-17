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Турция закрыла небо для самолета президента Израиля - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T18:34
2024-11-17T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники в обеих странах.По информации издания, об этом сообщили источники в министерстве иностранных дел Азербайджана."Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", – отмечает Milliyet.13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна разорвала отношения с Израилем и не планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Тель-Авивом. Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль, чтобы "загнать страну в угол во всех областях".Отношения между государствами накалились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Еще летом 2024 года июле президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". Турецкая республика с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия военных Изралия и обвиняет страну в массовых убийствах мирных палестинцев, призывая прекратить огонь.В сентябре Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины. В ответ Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, проигнорировав все призывы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаСША направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолетыПутин назвал условие для мира в Палестине
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турция, израиль, новости, политика, в мире
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля

Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство

18:34 17.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники в обеих странах.

"Вечером в субботу Израиль объявил, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках COP29 отменена по "соображениям безопасности". Однако… истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство", – сказано в сообщении.

По информации издания, об этом сообщили источники в министерстве иностранных дел Азербайджана.
"Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", – отмечает Milliyet.
13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна разорвала отношения с Израилем и не планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Тель-Авивом. Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль, чтобы "загнать страну в угол во всех областях".
Отношения между государствами накалились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Еще летом 2024 года июле президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". Турецкая республика с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия военных Изралия и обвиняет страну в массовых убийствах мирных палестинцев, призывая прекратить огонь.
В сентябре Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины. В ответ Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, проигнорировав все призывы.
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