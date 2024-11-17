https://crimea.ria.ru/20241117/turtsiya-zakryla-nebo-dlya-samoleta-prezidenta-izrailya-1141922924.html

Турция закрыла небо для самолета президента Израиля

Турция закрыла небо для самолета президента Израиля - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Турция закрыла небо для самолета президента Израиля

Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T18:34

2024-11-17T18:34

2024-11-17T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники в обеих странах.По информации издания, об этом сообщили источники в министерстве иностранных дел Азербайджана."Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", – отмечает Milliyet.13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна разорвала отношения с Израилем и не планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Тель-Авивом. Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль, чтобы "загнать страну в угол во всех областях".Отношения между государствами накалились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Еще летом 2024 года июле президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". Турецкая республика с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия военных Изралия и обвиняет страну в массовых убийствах мирных палестинцев, призывая прекратить огонь.В сентябре Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины. В ответ Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, проигнорировав все призывы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаСША направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолетыПутин назвал условие для мира в Палестине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, израиль, новости, политика, в мире