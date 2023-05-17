https://crimea.ria.ru/20230517/granit-terrasy-i-rotondy-kak-dvizhetsya-remont-naberezhnoy-v-evpatorii-1128781239.html

Гранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории

Гранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Гранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории

Ремонт набережной им. Терешковой в Евпатории выполнен на 50%, готовность прилегающего сквера им. Караева составляет 70%, работы движутся по плану и до конца... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T16:08

2023-05-17T16:08

2023-05-17T16:51

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елена демидова

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ЕВПАТОРИЯ, 17 мая - РИА Новости Крым. Ремонт набережной им. Терешковой в Евпатории выполнен на 50%, готовность прилегающего сквера им. Караева составляет 70%, работы движутся по плану и до конца года будут завершены. Об этом журналистам в среду рассказал представитель генерального подрядчика ООО "Интерстрой", начальник участка на объекте Василий Мальков.Половинная готовность"По скверу уже более 70% готовности, по общестрою - более 50%. Основные работы в сквере - фонтан и пункт управления фонтаном, насосные установки, система автополива, газоны, дорожки - заканчивается их прокладка. По променаду сейчас готовится основание, и укладывается гранит с водоотведением", - рассказал Мальков.По его словам, на объекте работают более 70 рабочих, задействовано 12 единиц техники. Морские работы в данный момент не производятся из-за штормов. Проблем с поставкой материалов нет - бетон, камень, гранит завозят вовремя, и в целом процесс движется по графику. После завершения основной части работ на набережной и в зеленой зоне установят пандусы, туалеты для маломобильных граждан, по бетонной части организуют выходы на пляж."В нашей практике это уже третья набережная. Работы для нас не новые, конечно, есть какие-то нюансы, но в целом никаких сложностей не возникает, и ремонт должен завершиться в срок - к концу года", - обещает представитель генподрядчика.Гранит, террасы и ротондыПо словам его коллеги, представителя субподрядной организации ООО "Траву привезли" Святослава Болотина, самая сложная часть - работа с гранитом в променадной зоне: "Гранит - красивый, интересный природный материал, но очень хрупкий, ломается на кромках. Мастера выпиливают какой-то участок из камня, и если в конце есть скол - приходится выбраковывать".При этом опытные специалисты, работающие на объекте, ставят перед собой задачу сделать гранитные швы невидимыми. Общая длина приморского променада - более 1,2 тыс. метров, частично гранит уже уложили. Параллельно благоустраивают сквер им. Караева."Площадь сквера - более гектара, его украсят ротонды со входными группами, с выходом на улицу Революции, к остановкам. В центре встанет памятник Караеву, колесо обозрения, выходы в существующий парк - напротив мечети Джума-Джами. Остальная часть сквера примыкает к приморскому променаду", - поясняет представитель субподрядчика.Сроки и контрольГородские власти Евпатории оценивают общую готовность объекта в 40-50%."В зависимости от того, насколько быстро будет поступать материал, который используют в работе подрядчики, скорее всего, отставания (от графика) не будет. Но здесь ни мы, ни подрядчики, не можем ответить за логистику. Подрядчики стараются, работают в срок, на объекте постоянно присутствуют представители строительного контроля, поэтому ошибок, которые нельзя было бы устранить, пока не допускается", - уверяет глава евпаторийской администрации Елена Демидова.С еженедельными отчетами о ходе работ на объекте Демидова предлагает знакомиться на ее официальных страницах в социальных сетях.История вопросаПроект реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили нового подрядчика. Стоимость работ оценили в 16,13 млн рублей. По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнЧасть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезонуДизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится

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евпатория, набережная терешковой, туризм в крыму, городская среда, крым, новости крыма, реализация фцп в крыму и севастополе, елена демидова