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День рождения Деда Мороза – цифры и факты
День рождения Деда Мороза – цифры и факты - РИА Новости Крым, 18.11.2024
День рождения Деда Мороза – цифры и факты
Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T09:24
2024-11-18T09:24
2024-11-18T09:36
инфографика
дед мороз
новый год
праздники и памятные даты
общество
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Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день рождения, который в России отмечают 18 ноября – Дед Мороз сам получает поздравления. В городах, где расположены его резиденции, работает специальная почта – каждый может отправить Дедушке открытку с поздравлениями.На официально признанной родине Деда Мороза – в Великом Устюге – разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огней на первой в году новогодней елке.Традиция отмечать день рождения возникла в Великом Устюге в 2005 году. Сколько лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно – особенно учитывая все предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто не считает, какой год пошел Деду Морозу – он появился очень давно и сменил столько имен и обличий, что узнать его точную дату рождения уже вряд ли кому-то удастся.Интересные факты о самом любимом детском волшебнике в России – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дед мороз, новый год, праздники и памятные даты, общество, инфографика
День рождения Деда Мороза – цифры и факты
18 ноября в России отмечается День рождения Деда Мороза
09:24 18.11.2024 (обновлено: 09:36 18.11.2024)
Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день рождения, который в России отмечают 18 ноября – Дед Мороз сам получает поздравления. В городах, где расположены его резиденции, работает специальная почта – каждый может отправить Дедушке открытку с поздравлениями.
На официально признанной родине Деда Мороза – в Великом Устюге – разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огней на первой в году новогодней елке.
Традиция отмечать день рождения возникла в Великом Устюге в 2005 году. Сколько лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно – особенно учитывая все предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто не считает, какой год пошел Деду Морозу – он появился очень давно и сменил столько имен и обличий, что узнать его точную дату рождения уже вряд ли кому-то удастся.
Интересные факты о самом любимом детском волшебнике в России – в инфографике РИА Новости Крым
.