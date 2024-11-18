https://crimea.ria.ru/20241118/na-yug-rossii-prishli-kholoda-1141931229.html
На юг России пришли холода
На юг России пришли холода - РИА Новости Крым, 18.11.2024
На юг России пришли холода
Юг России накрыла зона отрицательных температур – они наблюдались во всех регионах от Крыма до Дагестана и от Кубани до Луганской, Ростовской и Волгоградской... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T08:36
2024-11-18T08:36
2024-11-18T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Юг России накрыла зона отрицательных температур – они наблюдались во всех регионах от Крыма до Дагестана и от Кубани до Луганской, Ростовской и Волгоградской областей. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС."В Крыму заморозки носили локальный и чисто символический характер – в поселке Нижнегорский было всего − 0,1 градуса. На остальной территории, за исключением Черноморского побережья Краснодарского края, было сложно найти островки положительных температур", - отметили синоптики.В Краснодарском крае и Астраханской области местами температура опускалась до минус 6 градусов, на Ставрополье до - 5 , в Луганской и Волгоградской областях – до 4 градусов мороза, а в Ростовской области до -7.По данным специалистов, похолодание вызвал гребень антициклона, по периферии которого в регион пришли воздушные массы из южных районов Западной Европы. Ночное выхолаживание усилила малооблачная погода.В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь днем местами вероятен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.По прогнозу специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая часть недели в Крыму будет относительно спокойной. А со второй половины четверга холодный фронт североатлантического циклона начнет накрывать Крым. Пройдут сильные ливни с ветром, а концу недели упадет температура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаПетербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрылиВ ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
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центр погоды "фобос", погода в крыму, погода, крым, новости крыма, краснодарский край
На юг России пришли холода
На юг России пришли холода из Западной Европы - ФОБОС
08:36 18.11.2024 (обновлено: 08:37 18.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым
. Юг России накрыла зона отрицательных температур – они наблюдались во всех регионах от Крыма до Дагестана и от Кубани до Луганской, Ростовской и Волгоградской областей. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС
.
"В Крыму заморозки носили локальный и чисто символический характер – в поселке Нижнегорский было всего − 0,1 градуса. На остальной территории, за исключением Черноморского побережья Краснодарского края, было сложно найти островки положительных температур", - отметили синоптики.
В Краснодарском крае и Астраханской области местами температура опускалась до минус 6 градусов, на Ставрополье до - 5 , в Луганской и Волгоградской областях – до 4 градусов мороза, а в Ростовской области до -7.
По данным специалистов, похолодание вызвал гребень антициклона, по периферии которого в регион пришли воздушные массы из южных районов Западной Европы. Ночное выхолаживание усилила малооблачная погода.
"В последующие дни температура будет постепенно повышаться, и уже к четвергу в регионе будет наблюдаться положительная температурная аномалия – показания термометров на 3–4градуса превысят рамки климата", - обещают в погодном центре.
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков
, лишь днем местами вероятен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
По прогнозу специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая часть недели в Крыму будет относительно спокойной. А со второй половины четверга холодный фронт североатлантического циклона начнет накрывать Крым.
Пройдут сильные ливни с ветром, а концу недели упадет температура.
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