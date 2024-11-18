https://crimea.ria.ru/20241118/ot--2-do-14-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1141910715.html

От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник

От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 18.11.2024

От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь днем местами вероятен... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T00:01

2024-11-18T00:01

2024-11-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь днем местами вероятен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +4...+6, днем +10...+12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241117/pogodnyy-armageddon-povtoritsya-li-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-shtorm-veka-1141920679.html

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евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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