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От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник
От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 18.11.2024
От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь днем местами вероятен... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T00:01
2024-11-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь днем местами вероятен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +4...+6, днем +10...+12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241117/pogodnyy-armageddon-povtoritsya-li-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-shtorm-veka-1141920679.html
симферополь
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ялта
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евпатория
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник местами небольшой дождь и утром туман

00:01 18.11.2024
 
© РИА Новости КрымТуман в горах
Туман в горах - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь днем местами вероятен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, на побережье до +6, днем +9…+14 градусов, в горах +3…+8", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +4...+6, днем +10...+12 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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