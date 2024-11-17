https://crimea.ria.ru/20241117/glavnoe-za-den-17-noyabrya-1141925428.html

Главное за день: 17 ноября

Главное за день: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Главное за день: 17 ноября

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на Украине – по всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии. Уходящий с поста РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T22:03

2024-11-17T22:03

2024-11-17T22:09

главное за день

новости крыма

крым

россия

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на Украине – по всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии. Уходящий с поста президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS "для защиты украинских сил" в Курской области. Турция закрыла небо для самолета президента Израиля Ицхака Герцога, летевшего в Азербайджан. Президент Абхазии Бжания заявил о политическом кризисе в стране, который может оставить население без электричества. Журналистка погибла в Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль. В Симферополе десятки спасателей тушили пожар на складе автотранспортного предприятия. Специалист ФОБОС предрек Крыму погодный армагеддон на следующей неделе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по объектам ВПК Украины вывел из строя энергообъектыМинобороны РФ заявило об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины в 144 районах.Утром в этот день Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов ночью и утром в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Львовской области и на Закарпатье.Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.Санкционирование Байденом применения Украиной ракет ATACMSУходящий со своего поста президент США Джо Байден санкционировал применение Украиной ракет ATACMS "для защиты украинских сил" в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times."За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", – говорится в публикации.Президент Абхазии предрек зиму без тепла из-за кризиса в странеИз-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии. Такое заявление сделал президент страны Аслан Бжания информационному агентству Апсныпресс. По его словам, правительство не в силах работать, обеспечивая нормальное функционирование всех учреждений и армии в условиях беспорядков и призвал население не поддаваться на провокации.Турция не пустила самолет президента Израиля через свое небоТурция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники в обеих странах.Журналистка погибла в Курской области при атаке ВСУПри атаке украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор местного издания "Народная газета" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Также ранения при ударе беспилотника получила сотрудница газеты и полицейский. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.В Симферополе горел склад автотранспортного предприятияВ Симферополе произошел пожар на складе с автозапчастями. По данным ГУ МЧС России по Крыму, сообщение о задымлении поступило 16:50. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседнее офисное здание. В 18:53 пожар был полностью ликвидирован.Погодному армагеддону в Крыму – бытьСпециалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предсказал Крыму "камни с неба" со следующего четверга и до выходных включительно. "К финалу недели у вас будет армагеддон – это не вызывает никаких сомнений. Нужно готовиться", – сказал эксперт. По его словам, на полуострове ожидаются сильнейшие ливни, переходящие в мокрые снегопады и штормовой ветер – на побережье не менее 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241117/vsu-popali-v-kotel-v-kurskoy-oblasti-1141923403.html

https://crimea.ria.ru/20241117/v-kanade-dopustili-okonchanie-konflikta-na-ukraine-v-blizhayshie-mesyatsy-1141918751.html

https://crimea.ria.ru/20241117/dvoe-malenkikh-detey-pogibli-na-pozhare-v-rostovskoy-oblasti-1141921960.html

https://crimea.ria.ru/20241117/umer-eks-solist-na-na-vladimir-levkin-1141914441.html

https://crimea.ria.ru/20241117/mat-i-chetvero-detey-pogibli-pri-pozhare-v-chastnom-dome-pod-novosibirskom-1141911926.html

https://crimea.ria.ru/20241117/v-feodosii-na-pozhare-v-chastnom-dome-pogib-chelovek-1141912562.html

https://crimea.ria.ru/20241117/nastoyaschie-kamni-s-neba-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1141889763.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, риа новости крым