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Главное за день: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Главное за день: 17 ноября
Главное за день: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Главное за день: 17 ноября
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на Украине – по всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии. Уходящий с поста РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на Украине – по всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии. Уходящий с поста президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS "для защиты украинских сил" в Курской области. Турция закрыла небо для самолета президента Израиля Ицхака Герцога, летевшего в Азербайджан. Президент Абхазии Бжания заявил о политическом кризисе в стране, который может оставить население без электричества. Журналистка погибла в Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль. В Симферополе десятки спасателей тушили пожар на складе автотранспортного предприятия. Специалист ФОБОС предрек Крыму погодный армагеддон на следующей неделе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по объектам ВПК Украины вывел из строя энергообъектыМинобороны РФ заявило об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины в 144 районах.Утром в этот день Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов ночью и утром в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Львовской области и на Закарпатье.Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.Санкционирование Байденом применения Украиной ракет ATACMSУходящий со своего поста президент США Джо Байден санкционировал применение Украиной ракет ATACMS "для защиты украинских сил" в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times."За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", – говорится в публикации.Президент Абхазии предрек зиму без тепла из-за кризиса в странеИз-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии. Такое заявление сделал президент страны Аслан Бжания информационному агентству Апсныпресс. По его словам, правительство не в силах работать, обеспечивая нормальное функционирование всех учреждений и армии в условиях беспорядков и призвал население не поддаваться на провокации.Турция не пустила самолет президента Израиля через свое небоТурция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники в обеих странах.Журналистка погибла в Курской области при атаке ВСУПри атаке украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор местного издания "Народная газета" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Также ранения при ударе беспилотника получила сотрудница газеты и полицейский. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.В Симферополе горел склад автотранспортного предприятияВ Симферополе произошел пожар на складе с автозапчастями. По данным ГУ МЧС России по Крыму, сообщение о задымлении поступило 16:50. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседнее офисное здание. В 18:53 пожар был полностью ликвидирован.Погодному армагеддону в Крыму – бытьСпециалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предсказал Крыму "камни с неба" со следующего четверга и до выходных включительно. "К финалу недели у вас будет армагеддон – это не вызывает никаких сомнений. Нужно готовиться", – сказал эксперт. По его словам, на полуострове ожидаются сильнейшие ливни, переходящие в мокрые снегопады и штормовой ветер – на побережье не менее 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241117/vsu-popali-v-kotel-v-kurskoy-oblasti-1141923403.html
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Главное за день: 17 ноября

Главные события и заявления воскресенья, 17 ноября

22:03 17.11.2024 (обновлено: 22:09 17.11.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на Украине – по всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии. Уходящий с поста президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS "для защиты украинских сил" в Курской области. Турция закрыла небо для самолета президента Израиля Ицхака Герцога, летевшего в Азербайджан. Президент Абхазии Бжания заявил о политическом кризисе в стране, который может оставить население без электричества. Журналистка погибла в Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль. В Симферополе десятки спасателей тушили пожар на складе автотранспортного предприятия. Специалист ФОБОС предрек Крыму погодный армагеддон на следующей неделе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированный удар по объектам ВПК Украины вывел из строя энергообъекты

Минобороны РФ заявило об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины в 144 районах.
Утром в этот день Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов ночью и утром в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Львовской области и на Закарпатье.
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
18:07
ВСУ попали в "котел" в Курской области

Санкционирование Байденом применения Украиной ракет ATACMS

Уходящий со своего поста президент США Джо Байден санкционировал применение Украиной ракет ATACMS "для защиты украинских сил" в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times.
"За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", – говорится в публикации.
Потери ВСУ
13:56
В Канаде допустили окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Президент Абхазии предрек зиму без тепла из-за кризиса в стране

Из-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии. Такое заявление сделал президент страны Аслан Бжания информационному агентству Апсныпресс. По его словам, правительство не в силах работать, обеспечивая нормальное функционирование всех учреждений и армии в условиях беспорядков и призвал население не поддаваться на провокации.
Пожар в Ростовской области
17:16
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области

Турция не пустила самолет президента Израиля через свое небо

Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники в обеих странах.
Певец Владимир Левкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
11:30
Умер экс-солист "На-на" Владимир Левкин

Журналистка погибла в Курской области при атаке ВСУ

При атаке украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор местного издания "Народная газета" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Также ранения при ударе беспилотника получила сотрудница газеты и полицейский. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
08:02
Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

В Симферополе горел склад автотранспортного предприятия

В Симферополе произошел пожар на складе с автозапчастями. По данным ГУ МЧС России по Крыму, сообщение о задымлении поступило 16:50. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседнее офисное здание. В 18:53 пожар был полностью ликвидирован.
Пожар в Феодосии
09:12
В Феодосии на пожаре в частном доме погиб человек

Погодному армагеддону в Крыму – быть

Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предсказал Крыму "камни с неба" со следующего четверга и до выходных включительно. "К финалу недели у вас будет армагеддон – это не вызывает никаких сомнений. Нужно готовиться", – сказал эксперт. По его словам, на полуострове ожидаются сильнейшие ливни, переходящие в мокрые снегопады и штормовой ветер – на побережье не менее 25 м/с.
Снег в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
21:31
"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС
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23:16Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России
23:02Вслед за США Франция и Британия разрешили Украине удары вглубь России
22:03Главное за день: 17 ноября
21:43Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS
21:31"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС
21:07Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России
20:48Как в Севастополе спасают недоношенных детей
20:27В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране
20:11Новый план Зеленского и теракт в Севастополе: топ новостей недели
19:38Международный день студентов – инфографика
19:15Пожар в Симферополе полностью ликвидирован
19:06Обеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронта
18:34Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
18:07ВСУ попали в "котел" в Курской области
18:01В Симферополе горит склад с автозапчастями
17:47Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
17:16Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области
16:43Погодный армагеддон: повторится ли в Крыму на следующей неделе шторм века
16:09Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества
15:31При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты
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