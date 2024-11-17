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В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить ATACMS вглубь России - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить ATACMS вглубь России - РИА Новости Крым, 17.11.2024
В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя разрешение президент США Джо Байдена бить американскими... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T23:32
2024-11-17T23:37
государственная дума рф
мнения
новости
дмитрий белик
россия
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя разрешение президент США Джо Байдена бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ, высказал мнение, что Байден мстит победившему на президентских выборах Дональду Трампу с целью убрать любые попытки переговорного процесса. Об этом пишет РИА Новости.По словам парламентария, Байден понимает, что Россия "не останется в долгу" за удары по своей территории, а значит, конфликт продолжится, тем самым у Трампа до официального вступления в должность президента будет негативный переговорный "багаж".Также, считает Белик, проигравшая администрация Байдена надеется, что некоторые члены НАТО поддержат их решение необходимыми поставками оружия."Таким образом, перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории", – подытожил депутат.Ранее New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.Американский предприниматель Илон Маск, комментируя информацию о разрешении действующим президентом США Джо Байденом на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству".Дискуссии на тему применения дальнобойных ракет вглубь территории России шли несколько месяцев. Еще в сентябре Белый дом называл недопустимыми такие удары.Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте.Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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государственная дума рф, мнения, новости, дмитрий белик, россия, украина, поставки западного оружия украине
В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить ATACMS вглубь России

Байден разрешением Украине на удары вглубь России связывает любые попытки переговоров

23:32 17.11.2024 (обновлено: 23:37 17.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя разрешение президент США Джо Байдена бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ, высказал мнение, что Байден мстит победившему на президентских выборах Дональду Трампу с целью убрать любые попытки переговорного процесса. Об этом пишет РИА Новости.

"Байден мстит Трампу за поражение демократов на выборах и своим решением о применении дальнобойных ракет по территории РФ фактически связывает любые попытки переговорного процесса", – сказал депутат.

По словам парламентария, Байден понимает, что Россия "не останется в долгу" за удары по своей территории, а значит, конфликт продолжится, тем самым у Трампа до официального вступления в должность президента будет негативный переговорный "багаж".
Также, считает Белик, проигравшая администрация Байдена надеется, что некоторые члены НАТО поддержат их решение необходимыми поставками оружия.
"Таким образом, перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории", – подытожил депутат.
Ранее New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя информацию о разрешении действующим президентом США Джо Байденом на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству".
Дискуссии на тему применения дальнобойных ракет вглубь территории России шли несколько месяцев. Еще в сентябре Белый дом называл недопустимыми такие удары.
Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте.
Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.
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