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Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России
Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя информацию о разрешении действующим президентом США Джо Байденом на использование Украиной дальнобойного... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T23:16
2024-11-17T23:34
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя информацию о разрешении действующим президентом США Джо Байденом на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству". Об этом пишет РИА Новости.Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети Х, в котором тот написал, что "либералы любят" войну и она способствует увеличению "большого правительства"."Правда", – ответил Маск в соцсети Х.Ранее New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.Дискуссии на тему применения дальнобойных ракет вглубь территории России шли несколько месяцев. Еще в сентябре Белый дом называл недопустимыми такие удары.Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте.Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
илон маск, новости, мнения, сша, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России

Илон Маск прокомментировал разрешение США бить ATACMS по России

23:16 17.11.2024 (обновлено: 23:34 17.11.2024)
 
© NASA/wikimedia.orgИлон Маск
Илон Маск
© NASA/wikimedia.org
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя информацию о разрешении действующим президентом США Джо Байденом на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству". Об этом пишет РИА Новости.
Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети Х, в котором тот написал, что "либералы любят" войну и она способствует увеличению "большого правительства".
"Правда", – ответил Маск в соцсети Х.
Ранее New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.
Дискуссии на тему применения дальнобойных ракет вглубь территории России шли несколько месяцев. Еще в сентябре Белый дом называл недопустимыми такие удары.
Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте.
Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.
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